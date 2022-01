Patrioti pred dvomi výzvami

Levických basketbalistov čaká ťažký týždeň.

Športová hala v Leviciach sa bude po dlhom čase opäť otriasať v základoch. V utorok nastúpia Levickí Patrioti v úvodnom štvrťfinálovom duely Alpsko-jadranského pohára v česko-slovenskej bitke proti Slunete Ústí nad Labem, a následne počas víkendu zabojujú na domácej palubovke o prvú trofej sezóny – Slovenský pohár.

Alpsko-jadranský pohár vstupuje do vyraďovacích bojov

Osem najlepších tímov postúpilo do štvrťfinálových bojov Alpsko-jadranského pohára, kde si to rozdajú o postup do záverečného Final-4 turnaja. Ten by sa mal uskutočniť v polovici marca u jedného z postupujúcich tímov. Levičania, ako víťaz základnej skupiny-A narazia v dvojzápase na druhý tím skupiny-D Slunetu Ústí nad Labem.