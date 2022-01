Tried v karanténe pribudlo, zatvorili dve levické školy

Priebeh ochorenia u detí je ľahší a čas zotavenia kratší ako u dospelých.

Šéfredaktor - MY Levice

LEVICE. Od začiatku týždňa k dnešnému ránu majú hygienici nahlásených 808 nových pozitívnych testov. O prudkom náraste hovorí aj levická nemocnica.

Oproti predchádzajúcemu týždňu sa znásobili počty tried v karanténe. Dve školy sú už zatvorené úplne.

Ticho v školách

Všetci žiaci sú aktuálne doma v jednej základnej a jednej strednej škole v Leviciach.

Na najväčšej mestskej škole sa neučí od stredy do pondelka (31. 1.) vrátane. Z 29 tried bolo v karanténe 19 tried.

"Školu sme zatvorili po komunikácii z Regionálnym úradom verejného