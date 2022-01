Ako zimujú kluby šiestej a siedmej ligy

Tréneri a funkcionári nám ochotne priblížili dianie v jednotlivých mužstvách.

V ďalšej časti nášho seriálu vám priblížime zimnú prípravu klubov 6. a 7. ligy ObFZ Levice

Článok si môžete prečítať aj v najnovšom čísle týždenníka MY - regionálne noviny, ktoré vyjde v pondelok.

Dozviete sa aj *Koho mrzí slabá účasť na tréningoch Článok pokračuje pod video reklamou *Kde sa objavia tri nové tváre *Ktorý klub posilní odchovanec Petržalky *Ktoré mužstvo ešte prípravu nezačalo *Kde chcú posilniť brankársky post

Roman Chmelo (Hronské Kľačany – VI. liga): „Zimná príprava začala 14. januára 2022 v domácich podmienkach. Trénujeme dvakrát do týždňa a hráči majú aj svoje individuálne tréningové plány. Chlapci pracujú na smeny, tak podľa toho je aj účasť na tréningu, ale zvyčajne sa zídeme v počte 10 až 12. Prípravné stretnutie odohráme minimálne jedno s Mýtnymi Ludanmi, možno aj ďalšie, podľa toho, aké budú terény. Odchod od nás zatiaľ nikto neavizoval a bol by som nesmierne rád, keby sa nám podarilo do kádra zabudovať 3 až 4 nových hráčov.“