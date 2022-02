Dva vlastné góly hostí, Adami sa predčasne porúčal pod sprchy.

size="14pt"FUTSAL 1.SFL – 12. KOLO

size="14pt"Futsal team Levice – Pinerola Futsal 1994 5:1 (1:1).V stretnutí dvoch tabuľkových súperov sa hral dynamický futsal. Úvod stretnutia bol zoznamovací, postupne sa mužstvá osmelili a v 7. min Nestorík dostal hostí do vedenia. Aj ďalší gól dali Bratislavčania, no tentokrát do vlastnej bránky.

