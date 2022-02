V Hattasovom volebnom tíme majú zastúpenie aj Levice

Nová krajská strana začína so zbieraním podpisov.

NITRA, LEVICE. Súčasný nitriansky primátor Marek Hattas vo štvrtok (3. 2.) oficiálne oznámil, že bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post.

Zároveň oznámil založenie novej krajskej strany Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja i začiatok zberu podpisov potrebných na vznik nového politického subjektu.

Tím Kraj Nitra má byť podľa Hattasa platformou pre odborníkov a aktívnych ľudí, ktorí sa chcú jasne identifikovať, vymieňať si skúsenosti a vzájomne sa podporovať. "Spájajú nás hodnoty demokracie, otvorenosti a transparentnosti. A hlavne chuť meniť k lepšiemu naše mestá a samosprávy nielen v Nitre, ale aj v Leviciach, Nových Zámkoch, Šali, Zlatých Moravciach či Vrábľoch," skonštatoval Hattas.

Na stránke Tím Kraj Nitra sú za Levický okres predstavení Petra Števková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Leviciach a aktivista Ľuboš Dobias.

"Často sa pozerám na Nitru ako na mesto, v ktorom ide všetko lepšie. V ktorom zrealizované nápady fungujú a nové vznikajú. Prečo to tak nie je aj v Leviciach? Predsa aj u nás máme vynikajúcich odborníkov, ktorí majú chuť spolupracovať na dobrých projektoch. Treba im len vytvoriť podmienky a priestor," uvádza P. Števková, ktorá sa stala mestskou poslankyňou ako 25-ročná.

Ďalší z radov Levičanov, Ľ. Dobias pridáva: "Som idealista a vždy som sa zaujímalo veci verejné. V novembri 89, ako tínedžer, som v Leviciach na námestí štrngal kľúčami a veril v ideály Nežnej revolúcie. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej som opäť stál námestí, už ako jeden z organizátorov a veril v ideály slušného Slovenska. Myslím, že vzhľadom na svoj vek a možnosti som stál v správnych časoch na správnych miestach. Verím, že teraz je ten správny čas a správne miesto vstúpiť do regionálnej politiky a pokúsiť sa napĺňať tieto ideály."

Podľa slov Mareka Hattasa si vznik novej politickej strany vynútila novela volebného zákona, ktorá neumožňuje vytvárať spoločné kandidátne listiny združeniam kandidátov.

"V roku 2018 sme mohli kandidovať v komunálnych voľbách ako Tím Hattas, Tím Vallo, Vráble City... Žiaľ, novela volebného zákona z dielne strany Smer-SD a SNS túto možnosť zrušila. Ako poslanec Národnej rady SR som sa snažil iniciovať novelu tohto zákona, aby do komunálnych volieb mohli kandidovať regionálne strany alebo združenia kandidátov, tak ako je to možné v 17 krajinách Európskej únie. Táto novela však bola vetovaná. Dnes sa teda dá zákonným spôsobom jasne identifikovať na kandidátnom lístku iba cez politickú stranu," vysvetlil Hattas.

Ako pripomenul, na jeseň sa budú prvýkrát konať spojené voľby do miestnych i krajských samospráv.

"Pred štyrmi rokmi sme vstupovali do komunálnej politiky odhodlaní meniť Nitru k lepšiemu. Založili sme Tím Hattas a spojili sme odborníkov a aktivistov. Pri spojených krajských a komunálnych voľbách sa otvára príležitosť priniesť zmenu pre celý región. Združujeme preto šikovných ľudí naprieč celým krajom," vyhlásil Hattas.

"Tím Kraj Nitra má k dnešnému dňu založený prípravný výbor a dáva dokopy aktivistov, ktorí budú zbierať podpisy potrebné na vznik strany. Našou ambíciou je pracovať v mestách, obciach a samosprávnom kraji. Sme si vedomí, že budeme čeliť veľkej antikampani. My sa však chceme sústrediť na svoju činnosť, nestoja za nami žiadni oligarchovia, nie sme nikomu nič dlžní. Naše riešenia i mená kandidátov budeme zverejňovať pribežne. Teraz sa chceme sústrediť na vyzbieranie 10-tisíc podpisov," dodal Hattas.