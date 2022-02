Obchvat Levíc bol prioritou vlády, na výstavbu nie je pripravený

Na štvorkilometrovom úseku majú byť tri mosty.

Šéfredaktor - MY Levice

LEVICE. „Hlavne ráno to býva problém, chodí tu plno áut, vrátane nákladných. Niektorí vás pustia, iní nie. Keď bol nadjazd zatvorený, bolo to oveľa lepšie - doprava nebola takmer žiadna,“ povedala pani Katarína, ktorá do Levíc dochádza každý deň spojom z Tlmáč.

Zoznam investičných priorít v cestnej infraštruktúre predstavila nová vláda na jeseň 2020. Na prvej priečke je obchvat Levíc. Predbehol napríklad diaľnicu z Košíc do Bratislavy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Levickom okrese čísla lámu rekordy. Od začiatku pandémie hlásia najvyšší počet pozitívnych v jednom týždni Čítajte

Šéf rezortu dopravu a výstavby po roku a pol ale hovorí, že nová cesta tak čoskoro nebude. Tento rok sa budú robiť iné projekty, ktoré sú papierovo aj finančne pripravené, na rozdiel od levického obchvatu.

Priority Z dlhodobého hľadiska patrí medzi priority príprava chýbajúcich úsekov D1 a D3 na Kysuciach. "Taktiež chceme štúdiou zadefinovať trasu severojužného prepojenia, najmä vo vzťahu k výberu trasovania R1 alebo R3," informovala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie. V rámci priorizácie sa očakáva skoršia realizácia napr. úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča a projektov financovaných z EÚ: obchvat Stropkova a Holíča. Tiež realizácia stavieb, ktoré sú vo fáze obstarávania zhotoviteľa alebo tesne pred ňou, napr. obchvat Prievidze, obchvat Sabinova alebo R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa.

Slovenská správa ciest pripravuje v prvom polroku vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Obchvat v začiatkoch

O plánovanom obchvate okresného mesta sa Levičania dozvedeli v roku 2008. Predstavené boli štyri varianty. Severná trasa má mať dva jazdné pruhy, dlhá bude necelé štyri kilometre, vyústiť by mala na Tlmačskej ceste.

Pre 32-tisícové okresné mesto bude znamenať odklonenie dopravy mimo zastavané územie. Hlavná cesta I/51 predeľuje obytnú časť. Spája tri kraje: Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický. Po štyroch jazdných pruhoch v Leviciach denne prejde približne 17-tisíc áut.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obchvat by odľahčil osobnú dopravu o 30 percent, nákladnú o 60 percent,