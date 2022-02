Ceny tepla vytiahnu ďalšie eurá z peňaženiek aj v Leviciach (rozhovor)

V článku sa dočítate aj:

* Konkrétne príklady, o koľko sa zvyšuje cena tepla v 1-, 2- a 3-izbovom byte v Leviciach. Prinášame sumy vypočítané pre zateplené aj nezateplené bytové domy.

* V ktorých spoločenstvách pocítia zvýšenie najviac. Kde hrozí až 2,5-násobný nárast ceny tepla?

* Naopak niektoré bytové domy majú cenu tepla hlboko pod trhovou cenou plynu. Ktoré to sú a prečo to je tak. Do ktorého dátumu sa nestabilnej situácie na trhu nemusia obávať.

* Drahšia teplá voda vytiahne Levičanom z peňaženky ďalšie eurá. Ide o dvojcifernú sumu.

* Komu sa zvýšia zálohové platby a v ktorých prípadoch to môže byť až o 100 eur mesačne.

* Ktoré ďalšie poplatky sa tento rok upravujú.

* Pripomíname, odkedy je potrebné začať platiť nové mesačné preddavky.

* Vyúčtovanie spotreby za rok 2021 naznačuje prvé čísla. Čo môžu vlastníci bytov očakávať?

* Odborník pridáva rady, ako sa dá ušetriť. Niekedy stačí investovať len pár eur a výsledok sa dostaví.