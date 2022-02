Na Pohroní vzniknú pracovné miesta, nový zamestnávateľ chce stovky pracovníkov (rozhovor)

Do leta plánuje firma prijať 200 ľudí a potom naberať ďalších.

Podľa riaditeľa Tatravagónky Tlmače Jána Profanta (vpravo) do júna chcú prijať minimálne 200 pracovníkov. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. V roku 2020 SES Tlmače, vlani sa k prepúšťaniu pridala aj firma Kassai z levického priemyselného parku. V krátkom čase prišli o prácu stovky ľudí.

Do regiónu prichádza nový zamestnávateľ. Aktuálne má 200 pracovníkov, do júna plánuje ich počet zdvojnásobiť. Jeho výrobky idú do celej Európy.

V Levickom okrese bola ku koncu roka 5,86-percentná miera nezamestnanosti. Úrad práce evidoval 3454 uchádzačov o zamestnanie.

Bez práce v Tlmačoch aj v Leviciach

Hromadné prepúšťanie nahlásila vlani levickému radu práce firma v priemyselnom parku Géňa. Zaoberala sa výrobou komponentov pre automobilový priemysel.

„Prepúšťanie je ukončené, reálne bolo prepustených 172 zamestnancov,“ povedala Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rok predtým prišli o prácu stovky ľudí v Slovenských energetických strojárňach Tlmače. Nedostatok nových zákaziek v oblasti energetiky spôsobil postupné prepúšťanie, až v strojárňach so 70-ročnou tradíciou napokon výrobu úplne ukončili.

Rozbiehali ju v decembri 1951, v najlepších rokoch tu kotly pre elektrárne vyrábalo okolo 7-tisíc ľudí. V júni 2020, keď sa začalo hromadné prepúšťanie, mali SES Tlmače 530 zamestnancov.

V článku sa dočítate aj * Zoznam profesií, ktoré Tatravagónka Tlmače aktuálne obsadzuje. * Akú prácu ponúka pre ženy. * Koľko ľudí plánujú prijať do konca roka. * Riaditeľ hovorí o plánoch v oblasti náboru zamestnancov. * Fotogaléria priamo z výroby tlmačskej spoločnosti.

Zmena vlastníka

Júl 2021 bol pre tohto kedysi najväčšieho zamestnávateľa v regióne zlomový. Časť výrobného areálu SES odkúpila spoločnosť Tatravagónka Tlmače. Prevzala 89 zamestnancov.

„Aj vďaka tomu sa už na jeseň podarilo spustiť skúšobnú prevádzku a prípravu na