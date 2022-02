Detenčný ústav v Hronovciach je hotový, prácu tu nájdu desiatky ľudí

Zariadenie chcú spustiť v októbri.

HRONOVCE. Detenčný ústav v Hronovciach by sa mohol spustiť do prevádzky v októbri. Predpokladá to rezort zdravotníctva.

V súčasnosti sa pripravujú a sumarizujú podklady pre kolaudáciu stavby, potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Prebieha nábor ľudí, ktorí budú v tomto na Slovensku ojedinelom zariadení pracovať.

Ústav na výkon odňatia trestu slobody v Želiezovciach oslovil samosprávy v Levickom okrese, aby zverejnili ponuku zamestnania v Hronovciach. Pozície obsadzujú aj cez pracovné portály a úrad práce.

V zariadení majú byť umiestnení páchatelia trestných činov, ktorí trpia psychickou poruchou, prípadne sexuálni devianti. Teda osoby, ktoré spáchajú trestnú činnosť, ale nemôžu byť vo výkone trestu odňatia slobody z dôvodu duševnej poruchy. O umiestnení rozhodne a nariadi ho súd.

Pripravujú legislatívnu zmenu

Príprava detenčného ústavu na odovzdanie do prevádzky sa podľa slov Eliášovej realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Dodávateľ stavby odovzdal dielo 17. januára.

Ministerstvo v svojom januárovom vestníku vydalo aj zriaďovaciu listinu detenčného ústavu. Aktuálne tiež avizuje novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti, začiatok medzirezortného pripomienkového konania predpokladá v apríli.

Cieľom legislatívnej zmeny je úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu.

Psychicky chorí, aj sexuálni devianti

Podľa platnej právnej úpravy sa do detenčných ústavov rozhodnutím súdu umiestňujú páchatelia trestných činov, ktorí aj po výkone trestu odňatia slobody