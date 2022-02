Futbalová jar začína dohrávkami

Aká je atmosféra v mužstvách okresu Levice, ktoré sa predstavia už skôr, ako je oficiálny ostrý štart.

Už počas tohto víkendu opäť ožijú futbalové ihriská a po trojmesačnej prestávke sa odohrajú dohrávky majstrovských futbalových stretnutí, ktoré sa na jeseň nemohli odohrať kvôli covidu. Svoje dohrávky absolvujú aj mužstvá z okresu Levice a to z 3. ligy Kalná nad Hronom a Veľké Ludince,pričom v 7. lige sa budú dohrávať tri stretnutia. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priniesť aspoň čiastočné informácie z klubov, aj keď je to dosť náročné, nakoľko do ostrého štartu jarnej časti ešte chýbajú ešte skoro dva týždne. Funkcionári klubov sú veľmi opatrní a na sto percent ešte sami nevedia, ktorí hráči budú môcť nastúpiť v majstrovskom stretnutí.

Článok pokračuje pod video reklamou