Zamestnanci levickej nemocnice z Ukrajiny majú strach o svojich blízkych

Mnohí v Leviciach pracujú roky.

LEVICE. V levickej nemocnici aktuálne pracuje 29 zamestnancov pôvodom z Ukrajiny. Ak by sa vrátili do vlasti, dopad by to malo na chod nemocnie. Tá naopak očakáva prílev ľudí z Ukrajiny.

"Všetci sú šokovaní, frustrovaní z diania na Ukrajine, kedy v 21. storočí niekto brutálne zaútočí v Európe, blízko slovenských hraníc, na Ukrajinu. Sú medzi nimi lekári, sestry aj nezdravotnícki zamestnanci, mnohí u nás pracujú roky," povedala hovorkyňa Martina Pavliková.

Podľa jej slov viacerí majú v rôznych častiach Ukrajiny svojich príbuzných: "Snažia sa byť v kontakte, podporiť sa navzájom, ale, samozrejme, majú obrovské obavy z budúcnosti, strach o svojich blízkych a snažia sa im pomôcť."

Ako doplnila, predseda predstavenstva AGELu Michal Pišoja dnes poslal každému zamestnancovi z Ukrajiny osobný list. Deklaroval v ňom spolupatričnosť, odsúdenie vojnového konfliktu a predovšetkým pomoc samotným zamestnancom ako aj ich príbuzným. Účasť, pomoc a spolupatričnosť s konkrétnymi krokmi rieši aj vedenie levickej nemocnice.

Na otázku, čo by pre nemocnicu znamenalo, keby sa rozhodli vrátiť domov, reagovala: "Zatiaľ to nie je v nemocnici aktuálna téma, ale ak by sa ukrajinskí zdravotníci rozhodli vrátiť späť do vlasti, znamenalo by to pre nemocnicu výrazné organizačno-technické zmeny, pretože ide o nie malú skupinu ľudí, ktorí sú dôležití pre chod nemocnice. V tejto chvíli však očakávame skôr naopak, prílev ľudí z Ukrajiny k nám, vzhľadom na vyhlásenú mobilizáciu skôr žien a detí."

