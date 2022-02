Ľudia v Levickom okrese sú solidárni. Organizujú zbierky a pripravujú Kvapku krvi pre Ukrajinu

Zbierajú potraviny, detské veci, zdravotnícky materiál, ale aj rýchlovarné kanvice.

LEVICE. Humanitárne zbierky na pomoc Ukrajine organizujú na mnohých miestach v Levickom okrese.

Obce a organizácie o nich informujú na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach.

Okresný úrad Levice prišiel dnes s výzvou: V spolupráci s mestom Levice spoluorganizuje Kvapku krvi pre Ukrajinu. Uskutoční sa v utorok 8. marca od 7. do 12. hodiny v priestoroch levickej športovej haly.

"Čím viac ľudí príde, tým lepšie," informoval prednosta Pavol Dlábik.

Pomoc smeruje k hraniciam

Trvanlivé potraviny, prikrývky, hygienické a zdravotnícke potreby, oblečenie, hračky pre deti a iné veci nosili ľudia počas nedele do Materského centra Medulienka na Hollého ulici v Leviciach. Zbierku zorganizovalo v spolupráci s mestom Levice. Ako informovala Martina Šlapáková Ballová, donesené veci hneď odovzdali do centra podpory SOS Ukrajine.

Celookresná zbierka SČK Levice

Mesto spolupracuje s levickým územným spolkom SČK aj na ďalšej zbierke. Ako povedala v piatok jeho riaditeľka Michaela Chmelová, v kontakte boli s kolegami z SČK v Snine, ktorý je v blízkosti ukrajinských hraníc. Čakali na informácie, akú konkrétnu pomoc aktuálne potrebujú. Zbierku vyhlásili v nedeľu. Na sociálnej sieti zverejnili zoznam potrebných vecí:. Sú medzi nimi deky, spacie vaky, termosky, balené jednorazové vody, trvanlivé mlieko, trvanlivé potraviny, ako sú plechovky, konzervy, paštéty, balené trvanlivé pečivo, ďalej WC papier, papierové vreckovky, vlhčené obrúsky, detské mlieko, detské kaše, detské plienky, krabičkové mliečka a džúsy, piškóty, základné lieky (proti bolesti, sirupčeky detské, detské krémy), detské fľašky, dudlíky, cumle.

"Šatstvo zatiaľ nezbierame, je ho dostatok a venujú sa tomu iné organizácie," doplnil levický SČK s tým, že zbierka prebieha každý pracovný deň v čase od 6. do 15. hodiny v priestoroch jedálne SČK na Poľnej ulici v Leviciach.

Potreby pre deti aj dospelých

Komunitné centrum v Pukanci prosilo cez sociálnu sieť o pomoc rodinám z Ukrajiny, ktoré sú umiestnené v ubytovni v Leviciach. Potrebovali oblečenie a hygienické potreby pre šesť detí, tri ženy a dvoch mužov.

"Rodinám chýba aj jedlo a suroviny na varenie," doplnilo komunitné centrum. Dnes už informovalo, že rodiny už majú oblečenie aj obuv.

Zdravotnícky materiál do ukrajinských nemocníc

"Prosím o pomoc. V ukrajinských nemocniciach chýbajú hlavne plienky (dospelé) pre ležiacich zranených. Taktiež chýba obväzový materiál pre vojakov," napísal na sociálnej sieti lekár z Ukrajiny, ktorý žije v Pukanci.

Tieto veci je stále možno doniesť do Pukanca. "Vyzbieranú materiálnu pomoc odovzdáme nášmu občanovi z Ukrajiny, ktorý ju osobne dopraví rodine a tá následne priamo do nemocníc v Ukrajine," doplnilo komunitné centrum.

Zbierku robí aj šahanská nemocnica

Nevyhnutné potreby zbiera aj nemocnica Hospitale Šahy: deky, prikrývky, spacie vaky, matrace, lekárničky, škrtidlá, bandáže, obväzy, nožnice, baterky, sviečky, plienky, podložky, hygienické vložky, tampóny, WC papier, papierové utierky, prostriedky na osobnú hygienu, dezinfekčné mydlá, zubné pasty a kefky, jednorazové poháre, rukavice, detské výživy, piškóty, trvanlivé potraviny, mlieko, džemy, paštéty, balené keksíky, stany.

Viac informácií poskytnú na vrátnici.

Ďalšie zbierky v okrese

Výzvu na pomoc adresovala obyvateľom Veľkých Ludiniec starostka Zita Cseri. Požiadala o detské plienky, trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Podľa jej slov pravdepodobne v stredu vypravia auto smerom k ukrajinským hraniciam.

Materiálnu pomoc preberajú v pracovnom čase v kancelárii. K balíčkom požiadala priložiť zoznam vecí.

Mesto Tlmače má pre tento účel vyčlenené priestory v klubovni Spoločenského domu. Materiálnu pomoc je možné doniesť do piatka 4. marca denne od 10. do 17. hodiny. Okrem už vymenovaných potrebných vecí je možné priniesť aj produkty pre celiakov, autolekárničky (aj neplatné) či malé spotrebičky, ako sú rýchlovarné kanvice. V prípade zdravotníckych pomôcok ide o konkrétne o pomôcky na zastavenie krvácania, ktoré sú predajné bez predpisu (môžu ich mať lekárne a army shopy): SAT turniket (Self-Applied Tourniquet System), hemostatický obväz, bandáž Israeli Emergency Bandage 8”/12”, hemostatické bandáže, hemostatické škrtidlo Swat typ, náplaste na popáleniny Burnshield 20x20, QuikClot Combat gaza Z- folded, hemostatický púder Celox 15-gramový, oklúzne bandáže, Gelaspon.

Komunitné centrum Málaš organizuje zbierku do stredy 2. marca na Obecnom úrade Málaš počas pracovných hodín úradu a rovnako aj v Komunitnom centre Málaš, ktoré upravuje svoje otváracie hodiny a bude k dispozícii od pondelka do stredy v čase od 7.30 do 17.30 hodiny, aby sa zbierky mohli zúčastniť aj pracujúci ľudia. "Uprednostňujeme urgentnú pomoc, a teda čím skôr," vyzvalo centrum.

Centrum pomoci v Kalnej nad Hronom začalo so zbieraní vecí, ktoré poputujú priamo do Prešova Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ako centrum informovalo, na starosti majú priamo utečencov z Ukrajiny, prevažne ubytované malé deti s matkami. "Preto by aj potrebovali konkrétnu pomoc hlavne pre deti: plienky, detské kaše, výživy, príkrmy, detské lieky a pre ženy hygienické potreby," informovalo.