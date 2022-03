Mikrovlnky pre azylový tábor zozbierali v Leviciach expresne rýchlo. Zajtra ich už odvezú na východ

Nové spotrebiče kúpila firma. Ďalšie priniesli ľudia.

LEVICE. Súrne potrebujeme 10 kusov mikrovlniek, ktoré potrebujú v azylovom tábore v Humennom.

Včerajšia výzva levického územného spolku SČK zabrala do pár hodín. V piatok ráno už spotrebiče odvezú na východ Slovenska.

Na výzvu reagovali rýchlo

Jedáleň SČK na Poľnej ulici sa postupne zapĺňa humanitárnou zbierkou. K trvanlivým potravinám, hygienickým potrebám a vybaveniu pre deti pribudli počas dnešného dňa aj malé elektrospotrebiče.

Zo solidarity ľudí je riaditeľka Michaela Chmelová dojatá: „Som vďačná.“

Včerajšiu večernú výzvu na sociálnej sieti si všimla aj nábytkárska firma z Pukanca. Dnes ráno kontaktovali levický Červený kríž. O pár hodín už vykladali niekoľko krabíc úplne nových mikrovlnných rúr a rýchlovarných kanvíc. Ako riaditeľka pridáva, sami sa dovtípili, že v stanovom tábore budú na zapojenie potrebovať aj predlžovačku. Kúpili aj bubon s predlžovacou šnúrou.

Ďalšie elektrospotrebiče sú od obyvateľov. Niektorí ich doniesli z domu, iní úplne nové.

„Zajtra ráno všetky naložíme do dodávky a spolu s jedným dobrovoľníkom ich zavezieme do Humenného,“ povedala riaditeľka.

Skladovacie miesta pre zbierku

Na východ Slovenska berú spotrebiče na požiadanie svojich kolegov z Humenného a Prešova. Chýbali im v azylovom tábore, aby sa vedeli postarať o vojnových utečencov z Ukrajiny.

Ďalšie darované veci zo zbierky zatiaľ ostávajú v Leviciach. Mesto poskytlo dve skladovacie miesta – v estrádnej sále Juniora a na mestskom majeri. Aj tie sa zapĺňajú.

„Veci preberáme, triedime a balíme do banánových krabíc,“ opisuje.

Počas zajtrajšej cesty na východ republiky plánuje riaditeľka zistiť, kde by čo pre utečencov potrebovali. Veci by im priviezli budúci týždeň. Časť si nechajú v Leviciach: „Idú k nám do vnútrozemia, budeme ich potrebovať.“

Dodávka s logom Červeného kríža vyrazí na cestu v piatok dopoludnia. Do miesta určenia by mala doraziť po približne piatich hodinách. Večer sa plánujú vrátiť späť.