O kráľa okresu: Kalná nebude vyčkávať, V. Ludince musia vyhrať

Pred derby v III. lige Západ sme sa zhovárali s Attilom Vidom a Ľubošom Janekom.

Dva najlepšie tímy okresu Levice sa postavia proti sebe, nadupaná Kalná v sobotu o 13.00 h privíta obmenené Veľké Ludince. Hrá sa o dôležité body, obaja rivali chcú ostať v tretej lige aj po reorganizácii.

Vida to na Ludince vie

Attila Vida si za Kalnú nad Hronom zahral všetko okrem brankára, najnovšie nastupuje pod hrotom. Svedomitými výkonmi výborne zapadá do fungujúceho stroja. KFC už neprehral už úctyhodných trinásť zápasov v rade! Neveľká dedina sa na tretiu ligu usmieva zo štvrtého miesta. Menej prehier má iba dominantná Považská Bystrica.

„V Kalnej hrám šiestu sezónu a teraz v tabuľke stojíme najvyššie. Káder je dobre vyskladaný, posily medzi nás zapadli. Aj chalani z lavičky vedia zmeniť dej zápasu. Doma i vonku hráme kolektívne, preto sme tam, kde sme. Vieme sa zomknúť, keď sa nám nedarí. Všetko spolu zapadlo, vedenie klubu spolu s obcou a sponzormi robí maximum pre to, aby sme sa mohli sústrediť len na futbal,“ vychvaľuje Attila Vida.

V sobotu o 13.00 h sa v okolí nehrá takmer nič, o to krajšia kulisa poctí duel okresných rivalov.

„Verím, že príde čo najviac ľudí. Už na prvom zápase s Vrábľami som cítil, že fanúšikovia boli na nás zvedaví. Azda konečne vyjde aj počasie a podáme čo najlepší výkon,“ hovoril 30-ročný stredopoliar.

„S Ludincami je každý zápas ťažký, zarovno s Levicami je to pre nás najväčšie derby v súťaži. Teraz vymenili trénera a hrajú trochu iným štýlom. Žiadna špeciálna príprava na súpera však nebude, stále hráme rovnako. Nebudeme nijak vyčkávať, chceme hrať ofenzívne,“ pridal Attila Vida, ktorý v posledných piatich zápasoch strelil Veľkým Ludinciam až päť gólov.

„Asi je to o šťastí, každý zápas je iný. A možno mám ich brankára Dana Benkóa za tie roky už prečítaného,“ pousmial sa líder Kalnej nad Hronom.

Janek chce tri body

Veľké Ludince musia naháňať šesťbodovú stratu na prvú deviatku, ktorá by na 99 percent mala znamenať treťoligovú visačku aj v novej sezóne. Do jari nabehli s dvanástimi hráčskymi zmenami. Naposledy prehrali 0:1 v prvom okresnom derby.

„V Leviciach to bolo o šanciach, len ja som nepremenil tri. Rozhodovali maličkosti, naše prehraté súboje v strede poľa. Mali by sme byť pokojnejší na lopte,“ vravel Ľuboš Janek, ktorý predtým po peknej akcii s Antlom vystrelil triumf 1:0 v Novom Meste nad Váhom.

V sobotu nastúpia v Kalnej nad Hronom. Zápas o kráľa okresu púta pozornosť.

„Kalná má kvalitný tím a dobré ihrisko. Bude hrať kombinačne a skúsene. Poznám odtiaľ Roba Szokola a Tomáša Londáka, hru tvorí na lopte dobrý Njabulo Mpofu. My sme v pozícii, že musíme vyhrať. Chceme hrať s dobrou obranou a kreativitou v útoku,“ zavelil 21-ročný útočník.

Veľké Ludince stabilne patria do tretej ligy, s obmeneným a omladeným kádrom bude záchrana fuškou. „Poriadne sa namakáme,“ uvedomuje si Ľuboš Janek. „Sme dobrá a mladá partia dopĺňaná skúsenými hráčmi ako Benkó a Orávik, ktorý je naozaj výborný futbalista. Tréner Pavlovič sa snaží o kombinačný prejav. Je zásadový, čo povie, to platí, chce vyhrávať. Aj klubové zázemie je dobré, funguje to tiež vo vedení. Už len nech dáme dokopy ihrisko,“ pridal rodák z Nitry.

Mimochodom, prečo v zime opustil Vráble? „Cítil som, že stagnujem a potrebujem zmenu,“ odvetil Ľuboš Janek.