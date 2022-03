V Beši gólové hody, Sikenica opäť zvíťazila

VII. LIGA: Vedúca dvojica nezaváhala.

18.kolo

Rybník – Mýtne Ludany 3:1 (1:0), 3. Gregor, 47. Š. Kováč, 76. Partl – 71. Adami. Pre domácich začal zápas veľmi dobre, keď už v 3. min Gregor po štandartke prekonal hosťujúceho gólmana 1:0. Hostia sa chvíľku hľadali, ale postupne vyrovnali hru, avšak v koncovke boli málo efektívni. Úvod druhého polčasu opäť lepšie vyšiel Éhnovcom, v 47. min. Š. Kováč zvýšil na 2:0. Od tohto okamihu si dvojgólové vedenie domáci hráči pozorne strážili až do 71. min., keď hostia po priamom kope znížili na rozdiel gólu 2:1. Bodku za zápasom dal striedajúci Partl, ktorý tretím gólom v sieti hostí zabezpečil tri cenné body.

Bory – Horné Semerovce 2:4 (1:4), 33. Hudec 62. Račko – 14. a 34. Páchnik, 22. Dankovič, 40. Annuš. Favoritom zápasu boli hostia a od úvodnej minúty diktovali tempo zápasu. V 14. min. Páchnik nedal šancu domácemu brankárovi a bolo to 0:1. Za krátku dobu ho napodobnil Dankovič a zvýšil na 0:2. Domácim sa v 33. min podarilo streliť kontaktný gól, autorom bol Hudec, ale o minútu na to sa opäť menilo skóre, keď Páchnik upravil na 1:3 a pred odchodom do kabín Annuš pridal ďalší gól hostí. V druhom polčase sa domáci viac snažili a v 62. min. Račko upravil na prijateľných 2:4. V ďalšom priebehu sa diváci nedočkali gólu. Hostia víťazstvom potvrdili svoje postavenie v tabuľke.