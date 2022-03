S futbalom skončil možno už natrvalo

Levický odchovanec skúsil Slovan aj Žižkov, teraz sa venuje individuálnym športom.

Veľa trénerov by prijalo do svojho mužstva skúseného futbalistu Romana Čejteiho, ktorý sa rozhodol, že s futbalom končí, a či nastálo, to ukáže čas. Momentálne je pevne rozhodnutý, že s futbalom je koniec. Jeho bohatú futbalovú kariéru vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky?

Na svoje futbalové začiatky spomínam rád, začínal som v malej dedinke Rumanová pri Nitre. Potom sme sa presťahovali s rodičmi do Kalnej nad Hronom a chvíľku som hrával za Dolný Pial. Následne som absolvoval výber v Leviciach, kde som začal písať svoj futbalový život. Prešiel som viacerými mládežníckymi kategóriami. Osobne sa mi darilo, boli sme skvelá partia, dával som veľa gólov, čo nakoniec vyústilo v to, že v pätnástich rokoch som prestúpil do ŠK Slovan Bratislava. Na svoje začiatky v Leviciach spomínam len v tom najlepšom. Mal som skvelých trénerov, ktorí mi dali futbalovo veľa.