V novom areáli sú lanové a ferratové mosty. Vyskúšať sa dá lezenie po skale aj vertikálna sieť

Ferratový komplex je určený pre deti aj dospelých.

Šéfredaktor - MY Levice

REGIÓN. V Novej Bani otvorili nový detský ferratový areál. V troch sektoroch v lokalite Zvonička si návštevníci budú môcť vyskúšať rôzne lanové trasy, siete či mosty.

Obtiažnosť ferratových trás je B a C a sú prioritne určené pre menej skúsených lezcov a deti od 8 rokov. Areál je otvorený od piatku do nedele, v lete bude každý deň.

Adrenalínové atrakcie Celý ferratový areál je rozdelený na tri sektory. V sektore Gitara je vybudovaný traverz s dĺžkou 60 metrov. V sektore Sokolie hniezda sú ferratové mosty. V poslednom sektore Zvonička sú lanový alebo drevený most, vertikálna sieť a lezenie po skale.

"Myšlienka vybudovania ferraty vychádza z úspešného ferratového komplexu na Skalke v Kremnických vrchoch. Pôvodné vybudovanie ferratových trás bolo naplánované v lokalitách Červenej a Havranej skaly. Avšak po zamietavom stanovisku štátnej ochrany prírody z dôvodu výskytu chráneného živočícha sme pristúpili k tomuto alternatívnemu riešeniu. Výhodou je, že ferratové trasy sa nachádzajú v tesnej blízkosti samotného oddychového areálu Zvonička," povedal primátor mesta Branislav Jaďuď.

Podľa koordinátorky združenia Región Gron Gabriely Matlovičovej detské ferraty pri Novej Bani vybudovali v rekreačnom areáli Zvonička ešte na konci roka 2021. Oficiálne ich otvorili 17. marca. Niektorí si ich stihli vyskúšať už v predstihu a boli nadšení. "My sme to to absolvovali už pred mesiacom a chválime," zhodnotila pani Gabriela na sociálnej sieti. Ďalší pridali aj fotky z ferraty.

K areálu sa dá dostať autom. "Parkovanie je možné na parkovisku Kohútovo, odkiaľ je to päť minút pešo ku Zvoničke," doplnila koordinátorka.