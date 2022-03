Vodovody nemajú, kupovať musia balenú vodu. Zálohované fľaše im späť neberú

Obce na južnom Slovensku stále nemajú verejné vodovody.

REGIÓN. K pitnej vode zo spoločného vodovodu nemá prístup dvadsať dedín na juhu Levického okresu.

Pohraničie a východ krajiny sú vodovodnými rozvodmi vybavené najslabšie. Príkladmi sú okresy Rimavské Sobota, Gelnica, Košice – okolie, Rožňava, Lučenec, ale aj Levice.

Obyvatelia sú odkázaní na kupovanie balenej vody. S prázdnymi fľašami musia cestovať za zalohovacími automatmi desiatky kilometrov.

“ „Za vodu vo fľašiach ľudia platia viac, ale problém je dostať sa späť k peniazom. „ Karol Konczi, starosta Lontova

Systém zálohovania spustili v januári, odvtedy sa vyzbieralo 20 miliónov plastových fliaš a plechoviek. Za jeden obal sa platí 15 centov.

Stroje na výkup fliaš nemajú

Jeden človek spotrebuje približne dve fľaše balenej vody denne. Niečo minie na pitie, niečo na varenie. Len zálohovanie PET fliaš ho stojí mesačne deväť eur. Pri viacpočetnej rodine ide o nemalú čiastku.

V mestách alebo obciach, kde sú veľké predajne vybavené zálohomatmi, sa peniaze vrátia späť rýchlo. V menších dedinách, ako sú na juhu Levického okresu, môže byť cesta k peniazom komplikovanejšia.

„Do Želiezoviec to je 15 kilometrov, do Šiah 25 a do Levíc 30 kilometrov,“ hovorí Karol Konczi, starosta Lontova.

V dedine žije vyše 600 obyvateľov, majú vlastné studne, dokopy okolo dvesto. „Voda v nich obsahuje dusičnany, hodnoty sú vysoko nad normou. Keď sa aj prevarí, zničia sa baktérie, voda ale ostáva závadná,“ vysvetľuje, prečo je spotreba balenej vody v obci veľká.