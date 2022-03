Čajkov je na jar ešte stále bez víťazstva

VI. LIGA ObFZ Levice: V Žemberovciach sa hralo bez futbalového korenia.

18.kolo

Starý Tekov – Tekovské Lužany 3:2 (2:2), 4. a 87. M. Tóth, 14. Hostinský – 7. a 11. Kóša. Diváci videli veľmi dobré stretnutie z oboch strán, so šťastnejším koncom pre domácich. Už v 4. min. M. Tóth dostal svoje mužstvo do vedenia, ale odpoveď prišla veľmi rýchlo, aktívny Kóša vyrovnal na 1:1 a v 11. min. ten istý hráč dostal hostí do vedenia. Ubehlo len pár minút, domáci Hostinský sa nemýlil a vyrovnal na 2:2. Po rýchlej gólovej prestrelke sa defenzívna činnosť mužstiev napravila a gólov tak samozrejme ubudlo. V druhom dejstve sa hralo viac takticky a hráči si dávali pozor, aby nikto neurobil chybu. Nakoniec rozhodla 87. min., keď M. Tóth ušiel obrane a svojim druhým gólom v zápase zabezpečil Tekovčanom víťazstvo.

Pohronský Ruskov – Nový Tekov 1:2 (0:1), 79. Karkó – 45. a 87. Krivočenko 2 (oba z 11 m). ČK: 69. Ujhelyi (N. Tekov). Domáci nastupovali na zápas s odhodlaním získať 3 body. Hostia sa tiež netajili úmyslom bodovať, a tak sa očakával zaujímavý zápas. Stal sa pravý opak, bolo to priemerné stretnutie z oboch strán. Prvý gól padol z bieleho bodu a to v 45. min., keď mali hostia výhodu 11 m kopu. V druhom polčase sa obraz duelu nezmenil, hostia sa dobre bránili, hrali rozumne a držali tesný náskok. V 69. min. uvidel Ujhelyi červenú kartu. Nakoniec sa v 79. min. domáci dočkali a vyrovnali na 1:1. V závere stretnutia rozhodca ukázal druhýkrát na značku bieleho bodu v prospech Novotekovčanov. Tí ponúknutú príležitosť využili na strelenie víťazného gólu.