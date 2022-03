Muž s kuklou na hlave vytiahol na policajtov zbraň

Incident sa odohral pred budovou policajného oddelenia.

ŽELIEZOVCE. Pred budovou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Želiezovciach sa odohrala nezvyčajná scéna.

K policajtovi čakajúcemu krátko pred desiatou hodinou večer v služobnom aute na svojho kolegu prišla osoba s kuklou na hlave a začala mu nadávať a vyhrážať sa, že dnes ešte uvidí," opísala udalosť nitrianska polícia na sociálnej sieti.

Krátko na to prišiel aj druhý policajt a vyzval neznámeho muža k preukázaniu svojej totožnosti, čo odmietal a neustále spochybňoval ich požiadavku so slovami, že on je ich nadriadený.

Policajti preto vykonali služobný zákrok a muža chytili. Pri predvádzaní na oddelenie polície sa im však vytrhol a spoza chrbta vytiahol krátku guľovú zbraň.

Príslušníci útok muža odvrátili hmatmi a chvatmi sebaobrany.

Polícia v Leviciach vec vyšetruje ako trestný čin útoku na verejného činiteľa.