Vodiči pozor! V okolí levických rybníkov sa začína jarná migrácia žiab

Najväčší pohyb obojživelníkov je v noci.

LEVICE. Skokan prekoná pri jarnej migrácii v priemere 1200 metrov dlhú trasu a ropucha dokonca 1700 metrov. A veľmi často ich zaužívanú trasu pretína cestná komunikácia.

Preto ak ich v noci oslní reflektor prechádzajúceho auta, obojživelníky reflexívne zastanú a neodskočia. Tak sa najčastejšie stávajú obeťou premávky na cestách. Najčastejšou obeťou býva ropucha zelená, tiež vzácna ropucha bradavičnatá a najrôznejšie druhy skokanov, ktoré sa u nás vyskytujú.

Začínajúca sa jarná migrácia obojživelníkov je pre obojživelníky najnebezpečnejšia. V závislosti od druhu, nadmorskej výške a počasí žabky a mloky hromadne migrujú koncom februára do polovice mája. V prípade Levíc sa tak deje práve teraz a koniec sa nedá presne predpovedať.

V Leviciach sú najkritickejšie cesty Mochovská pre blízkosť Chráneného areálu Levické rybníky.

Závisí to od počasia. Ak prídu nočné prízemné mrazy, môže sa migrácia pozastaviť a predĺžiť. Obojživelníky putujú predovšetkým v noci. A má to prozaický dôvod. Tma im prirodzene poskytuje ochranu pred predátormi. Navyše je z hľadiska počasia optimálna.

Mnoho žiab a mlokov je po generácie viazaných na rovnaké miesto rozmnožovania, a tak ich migračné cesty zostávajú do značnej miery rovnaké. Nezabráni tomu ani cestná komunikácia.

V minulosti v Leviciach ochrancovia prírody navrhli inštaláciu zábran na vopred určených trasách. S neúspechom sa stretli trvalé aj dočasné zábrany. Ale práve takéto umelé a dočasné zábrany, ktoré tvorí 30 centimetrov vysoký pás pevného plastu, by napomohli zabrániť zbytočnému hynutiu vzácnych a chránených obojživelníkov na levických cestách. Žaby ich nepreskočia. Naopak, vďaka nim sa dá usmerniť pohyb žiab a naviesť ich do pripravených plastových vedier. Tie by sa ráno prenášali na druhú stranu kritickej komunikácie.

Plusom by boli aj trvalé zábrany inštalované celoročne. Tie tvorí 30 centimetrov vysoký pruhy plechu. Iným, omnoho vhodnejším spôsobom by boli trvalé podchody, ktoré by sa aplikovali do práve rekonštruovanej komunikácie. Pri nich by odpadla nutnosť manipulácie s obojživelníkmi pri prenášaní na druhú stranu cesty.