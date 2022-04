Hronské Kosihy opäť bodovali, traja s hetrikom

VI. LIGA ObFZ Levice: Konečne vyhral už aj Čajkov, vonku naplno aj Starý Tekov.

19.kolo

Hontianske Trsťany – Nová Dedina 1:3 (1:2), 42. Velebný – 12. a 60. S. Kolen (1 z 11m), 26. Dobrovič. Hostia sa na zápas pripravili veľmi dobre, hrali vysoko disciplinovane. Hráči Trstian veľmi chceli, ale prílišná snaha im zväzovala nohy a tak niektoré útoky končili dosť predčasne. V 12. min. S. Kolen dostal hostí do vedenia, tento gól Novodedinčanov ešte viac povzbudil v ďalšom priebehu stretnutia a v 26. min. Dobrovič zvýšil na 0:2. Tento stav hral do karát hosťujúcemu mužstvu až do 42. min., keď Velebný strelil kontaktný gól domácich. V druhom polčase sa obraz zápasu príliš nezmenil, súper kontroloval dianie na ihrisku, domáci sa snažili, ale v koncovke im chýbal pokoj na kopačkách. V 60. min. rozhodca ukázal na biely bod a S. Kolen penaltu premenil a upravil stav na 1:3. V ďalšom priebehu sa už diváci gólu nedočkali a tak si tri body odviezli hostia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kalná nad Hronom B – Žemberovce 2:0 (1:0), 32. Mikuláš, 80. Molnár. Domáci po nečakanej prehre v predchádzajúcom kole už chceli naplno bodovať a tak k zápasu pristúpili maximálne zodpovedne. Hostia sa netajili úmyslom bodovať a tak sa očakával dobrý futbal. V chladnom počasí sa mužstvá pozorne bránili a tak obranné rady vyčnievali nad útočnou aktivitou mužstiev. Nakoniec v 32. min. Mikuláš prelomil strelecké suchoty a svojmu bývalému spoluhráčovi strelil prvý gól zápasu 1:0. Hostia sa snažili vyrovnať, ale v domácej bránke stál skúsený Guťan, ktorý včas eliminoval hroziace nebezpečenstvo. Nakoniec v 80. min. Molnár strelil druhý gól svojho mužstva a poistil tak domáce víťazstvo.