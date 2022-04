Náklady firiem na Pohroní závratne vzrástli. Dotkne sa to aj cien ich výrobkov

V skleníkoch škrtia energie. Výrobcovi vagónov sa kráti rozpočet.

LEVICE. Na zvyšujúce sa vstupné náklady reagujú aj firmy podnikajúce na Pohroní.

Pestovatelia paradajok priškrtili kohútiky v obrovských skleníkoch za Levicami. Výrobca nákladných vagónov už siaha po finančných zdrojoch, ktoré mal v rozpočte na jún. S cenami ich produktov to zakolíše.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spotrebu museli obmedziť

“ Pri 3,5-násobnom náraste cien energií de facto uhrádzate každý mesiac spotrebu, ktorú ste pôvodne očakávali minúť za celý kvartál. Takže na konci marca náklady na energie zodpovedajú našej pôvodne plánovanej spotrebe za šesť až sedem mesiacov. „ Ján Profant, Tatravagónka Tlmače

V skleníkoch za Levicami vypestujú ročne 2-tisíc ton zimných paradajok. Aj v mrazivých dňoch je tu príjemná teplota ako v čase vegetačného obdobia. V obrovských skleníkoch kúria a svietia aj vďaka plynu z Ruska. V kogeneračných jednotkách z neho vyrábajú elektrinu.

„V tejto chvíli máme zatiaľ vyhodnotené prvé dva mesiace roka 2022. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nám medziročne vzrástli energetické náklady o 83 percent. Rast by bol vyšší, no pristúpili sme k obmedzovaniu spotreby,“ hovorí Matúš Jančura, konateľ Farmy Babindol so sídlom v Nitrianskom okrese. V praxi to znamená, že svietia pomenej. Dopad to má na úrodu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Spôsobili nehodu, poistku ale ukrajinskí vodiči často nemajú. Kto škodu preplatí, ako postupovať? Čítajte

V Leviciach podnikajú od roku 2017 na ploche 7,2 hektára. V júni k tejto výmere pridajú ďalších 1,3 hektára, a zvýšia tak ročnú produkciu na 2300 ton rajčín.

Rastúce ceny energií ich pritlačili k opatreniam.

„Aktuálne pracujeme s rôznymi scenármi možného vývoja,“ naznačuje konateľ a pridáva, že záležať bude od viacerých faktorov, ktoré sú aktuálne ťažko predikovateľné.

Tak ako iné odvetvia, aj pestovatelia zimných rajčín sú nútení preniesť časť ťarchy na spotrebiteľa: „Čo sa týka cien paradajok, tak je potrebné povedať, že nielen tie, ale ceny všetkých produktov pôjdu v dôsledku súčasnej situácie nahor.“

Zdravý vývoj rajčín závisí od plynu

Vstupné ceny hlavných komodít a ich dodávku ovplyvňuje vojnový konflikt na Ukrajine. Slovenská vláda komunikovala, že je potrebné hľadať cesty, ktorými sa vydať v prípade zastavenia dodávok plynu a ropy zo strany Ruska.

Prečítajte si aj: Aké opatrenia zavádza Farma Babindol v skleníkoch do doby, kým sa nestabilizujú ceny plynu.

Od čoho je závislý zdravý vývoj zimných rajčín.

Čo to bude znamenať pre zákazníkov.

Tatravagónka Tlmače spúšťala výrobu vlani na jeseň. V priebehu pár mesiacov čelí 300-percentnému nárastu cien elektriny. Teraz už míňajú júnový rozpočet. Možností na sanovanie strát veľa nemajú.

So situáciou sa snažili vysporiadali. Spraviť už ale museli prvé kroky. Zákazníkov nepotešia.

Na plyne nie sú až takí závislí, kúria štiepkou. Kotolňa a distribučná sieť, ktoré prevzali, majú svoje "ale".

Začiatkom marca na Slovensko dorazil tanker so skvapalneným plynom LNG, ktorý má podľa ministra hospodárstva vystačiť do konca vykurovacej sezóny.