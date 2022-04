Veľkonočná hrudka, ako ju pripravuje lekárka či tradície v podaní psychologičky

Zdravotníci levickej nemocnice budú mať pestré sviatky.

LEVICE. Veľkonočné sviatky sú už o čosi modernejšie, niektoré zvyky a tradície sa zmenili alebo upravili.

V levickej nemocnici ale stále prevláda veľké percento zamestnancov, ktorí oslavujú tento sviatok, varia tradičné jedlá a dodržujú zvyky.

Veľkonočná hrudka v podaní lekárky

"Pri príležitosti sviatku Veľkej noci Nemocnica AGEL Levice spravila menší prieskum, ktorí sa týka tradícií zamestnancov a tradičných receptov," priblížila hovorkyňa Martina Pavliková.

Podľa zistení pri receptoch stále platia overené klasiky, ako napríklad varená veľkonočná šunka, klobása, vajce na tvrdo a obložené chlebíky.

Niektorí si však svoj stôl obohacujú aj o veľkonočnú hrudku, ktorá dokonale nahrádza vajíčka.

„Príprava tradičnej vianočnej hrudky je veľmi jednoduchá a časovo nenáročná, keďže je hotová do pol hodiny," hovorí Halina Turjanca, doktorka oftalmologickej ambulancie. Pridáva aj svoje osvedčený recept: "Na prípravu je potrebných 6 vajec, 7 deci mlieka, 1/2 kávovej lyžičky soli a štipku cukru. Vajcia v mlieku vyšľaháme, osolíme, pridáme štipku cukru a vo vodnom kúpeli varíme do zrazenia. Necháme postáť, aby sa hmota dobre vyzrážala tak, ako keď sa pripravuje tvaroh. Preložíme do gázy alebo do čistej tenšej utierky a necháme dobre odkvapkať. Štandardne veľkonočnú hrudku podávame nakrájanú na plátky k veľkonočnej šunke.“

Tradície podľa psychologičky

Ďalším obľúbeným receptom je veľkonočný mazanec na sladko, ktorý svojím vzhľadom môže pripomínať vianočku. Keď sa pripraví na slano, konzumuje sa na miesto chleba. Jeho príprava je o čosi náročnejšia aj na ingrediencie, aj časovo.

Veľkou nocou sa končí 40-dňový pôst a preto si mnohí zamestnanci doprajú na Veľkonočný pondelok rezeň a zemiakový šalát.

K neodmysliteľnej súčasti Veľkej noci patria tiež zvyky a tradície. Niektoré tradície sa zachovali dodnes, iné sa zmenili a niektoré celkom vymizli.

„Kedysi bol najrozšírenejším zvykom šibanie korbáčom alebo oblievačka, kedy skoro všetky vekové kategórie mužov chodili oblievať ženy a dievčatá, s ktorými mali či už rodinný, kamarátsky, susedský alebo akýkoľvek vzťah," opisuje klinická psychologička ambulancie klinickej psychológie Slávka Pecárová.

Podľa jej slov sa táto tradícia dodnes zachovala, ale obmedzila sa na návštevy rodiny a známych. "Tradícia spojená s uväzovaním stužiek na korbáč mužov alebo mládencov po obliati v levickej oblasti skoro úplne vymizla,“ pridáva.

Čo pretrváva a teší sa obľube u najmenších šibačov, je ich obdarovávanie čokoládovými vajíčkami a odmena v podobe peňazí.