Platy Slovákov rastú napriek inflácii. Kedy požiadať o zvýšenie?

Za jedno euro si dnes kúpime menej ako včera.

LEVICE. Takmer tretina Slovákov je nespokojná so svojím platom. Polovica ale neočakáva, že by sa to mohlo zmeniť a že by ich zamestnávatelia lepšie finančne ohodnotili.

A to aj napriek tomu, že inflácia klope na dvere, ceny tovarov a služieb nám rastú pred očami. Za jedno euro si dnes kúpime menej ako včera.

Nedávny prieskum priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia. Napríklad, že niektoré skupiny zamestnancov nemajú problém prísť za zamestnávateľom a zvýšenie si vypýtať. Kedy je na to najvhodnejší čas a ako postupovať?

Rozprávali sme sa s Jakubom Hankovským, riaditeľom prieskumnej agentúry Ipsos.

Čo je pre firmu výhodnejšie? Mať zamestnanca s primeraným platom, ktorý je motivovaný, ale pre firmu znamená vyššie náklady, alebo zamestnávať finančne slabšie ohodnoteného pracovníka, ktorý je možno menej spokojný, ale personálnymi nákladmi firmu až tak nezaťažuje?

Jakub Hankovský, riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos. (zdroj: Archív JH)

Z dlhodobého hľadiska je určite výhodnejšia tá prvá možnosť. Zo širšieho hľadiska takéto nastavenie podmienok zvyšuje pozitívny imidž zamestnávateľa, čo je stále dôležitejší faktor, ktorí si všímajú nielen aktuálni či potenciálni zamestnanci, ale aj obchodní partneri a zákazníci.

Z užšieho a zároveň krátkodobejšieho hľadiska je to tiež často výhodnejšie, špecificky v odvetviach, v ktorých je málo kvalifikovanej a kvalitnej voľnej pracovnej sily, čo je dnes väčšina z nich.

Náklady spojené s fluktuáciou, čiže nábor nového zamestnanca, jeho zaškolenie a obdobie, počas ktorého nedosahuje produktivitu práce odídeného zamestnanca, sú v dnešnej dobe často násobne vyššie, než ušetrené náklady v prípade tzv. slabšie ohodnoteného pracovníka.

V článku sa dočítate aj: * Pred dvomi rokmi vypukla pandémia, teraz Slováci zažívajú zvyšovanie cien. Inflácia atakuje dvojciferné číslo. Kopírujú platy zamestnancov tento vývoj? * Sú zamestnanci pripravení ozvať sa a vypýtať si viac peňazí? * Kedy je správny čas na požiadanie o zvýšenie platu a ako na to? * Ktorá skupina zamestnancov je v tomto smere iniciatívnejšia? A naopak, v ktorej časti Slovenska majú problém ozvať sa? * Ako sú na tom muži verzus ženy? * Aký mala pandémia COVID-19 vplyv na správanie sa zamestnávateľov a zamestnancov čo sa týka platov? * Prečo sa firmy začali viac zaujímať o mentálne zdravie svojich zamestnancov a tiež citlivejšie pristupovať k internej komunikácii? * Plat nebýva jediným faktorom. Zamestnanci zotrvávajú na pracovisku aj pre oveľa "prízemnejšie" dôvody, ktoré peniaze nevyvážia. O týchto by zamestnávatelia mali vedieť.

Samostatnou témou je nižšia produktivita práce nespokojného, podhodnoteného zamestnanca, či negatívna atmosféra, ktorú v dôsledku svojej nespokojnosti môže na pracovisku šíriť.