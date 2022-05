Farmárom v Kalnej dochádza trpezlivosť. Po tom, ako im dal za pravdu prokurátor, plánujú podanie na súd

Proces výstavby nových síl s novou, tichou a odizolovanou pozberovou linkou v areáli Donau farm, sa pred dvoma rokmi zasekol.

Obecné zastupiteľstvo na žiadosť farmárov o rozšírenie pozberovej linky zareagovalo účelovou zmenou územného plánu, ktorým limitovali akúkoľvek novú budovu v Kalnej na maximálnu výšku 10 metrov. To by nestačilo ani na bytový dom.

Obec priznala chybu

Donau farm podala proti zmene územného plánu sťažnosť na prokuratúru a prokurátor dal farmárom za pravdu. Obec musela protiprávne zmeny zrušiť. Chybu nedávno potvrdil aj prednosta Obecného úradu v Kalnej nad Hronom, Igor Gogora, ktorý pre TV Markíza povedal: „Obec procesne spravila pár chýb pri schvaľovaní územného plánu a prokuratúra má pravdu, obec vyhovela prokurátorovi a územný plán schvaľujeme nanovo.“

Farmárom dochádza trpezlivosť

Posúdeniu stavebného zámeru na výstavbu nových síl, ktoré majú v obci znížiť hladinu hluku a prašnosť na minimálne hodnoty, by tak už nič nemalo brániť. „Stretli sme sa so starostom aj poslancami, prešli sme si podrobne plán výstavby a vysvetlili si všetky nezodpovedané otázky, no stále sa nič nepohlo,“ hovorí Michael Houmann. Preto obci cez právnikov poslali pred mesiacom výzvu, aby konala vo veci územného rozhodnutia, keďže platí pôvodný územný plán a nič nebráni jeho vydaniu. „Ak obec nevydá územné rozhodnutie v najbližších dňoch, Donau farm sa obráti na súd so žalobou za prieťahy a náhradou spôsobenej ujmy. Pohár našej trpezlivosti pretiekol,“ dodáva Houmann.

Farmári plánujú v areáli výstavbu nových síl, ktoré skrátia dobu spracovania úrody o celé týždne. (zdroj: Donau farm)

Nová protihluková stena má pomôcť

V areáli Donau farm vyrástla protihluková stena medzi poľnohospodárskymi skladmi a koncom záhrad najbližších susedov. Stena, ktorá má chrániť obyvateľov od zvuku technologickej linky, je ďalšou dobrovoľnou aktivitou farmárov s dodatočnou investíciou v hodnote 140 000 Eur, čím presviedčajú obec o tom, že to s neustálym skvalitňovaním života v susedstve farmy myslia vážne. Na mieste dnešnej farmy bolo dlhé roky poľnohospodárske družstvo so zastaralou pozberovou technológiou, no na zvuky z výroby boli ľudia zvyknutí. Dnes chcú ľudia v obciach žiť mestským štýlom a „vôňa vidieka“ k tomu nezapadá. Michael Houmann, generálny riaditeľ Donau Agro súčasnému trendu rozumie a preto s kolegami hľadajú optimálne riešenie ako pre efektívnu poľnohospodársku výrobu, tak aj pre najbližších susedov. „Doba sa mení nielen v tom, čo ľudia potrebujú, ale našťastie aj v oblasti technológií, vďaka ktorým môžeme kvalitu života prispôsobiť potrebám,“ hovorí.

V areáli Donau Farm vyrástla protihluková stena, ktorá má chrániť najbližších obyvateľov od zvuku technologickej linky (zdroj: Donau farm)

Prach a hluk na minimum

Už výstavba prvej etapy pozberovej linky podľa slov Houmanna úplne nahradila zastaralé prašné a hlučné technológie za nové a neporovnateľne tichšie. Výstavbou druhej pozberovej linky chce aj tentokrát pomôcť skvalitniť obyvateľom život. „Obec dlhodobo bojuje s hlukom z hlavného dopravného ťahu na Maďarsko, preto aj my robíme opatrenia, ktoré prispejú k znížením prejazdov nákladných vozidiel. Momentálne najdôležitejším krokom je úplne minimalizovať hluk a prach v areáli Donau farm,“ hovorí. A k tomuto kroku má dopomôcť najmodernejšia technológia, ktorá však kvôli prieťahom zo strany obce už dva roky stojí nevybalená v sklade.

