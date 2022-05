Na rezervu Kalnej sa nesmie zabúdať

Béčko KFC podáva na jar kolísavé výkony.

Rezerva Kalnej nad Hronom je v VI. lige ObFZ Levice po 21. kole na nelichotivom 11. mieste. Mužstvu sa nedarí podľa predstáv a mladý kolektív podáva kolísavé výkony. V predchádzajúcim kole prehral u lídra tabuľky v Čajkove 3:1. Treba však podotknúť, že podal vcelku dobrý výkon, len výsledok nezodpovedal dianiu na ihrisku.O príčinách nežiaduceho stavu sme sa porozprávali s mladým Matejom Mikulášom, ktorý bol autorom jediného gólu svojho mužstva v spomínanom zápase.

Aká bola nálada vo vašom tábore pred zápasom v Čajkove?

Nálada v mužstve je vždy skvelá, sme veľmi mladé mužstvo, v ktorom sa poznáme ešte z čias dorastu v Kalnej nad Hronom, takže o tej nálade sa nemusíme ani baviť, je super.

Podľa očitých svedkov ste podali v celku solídny výkon a siahali ste na bod.

Sme radi, že sa to fanúšikom páčilo. To je naša cesta a práca trénera, aby sme vždy podali dobrý výkon a boli konkurenčne schopní každému mužstvu.

Náš výkon beriem veľmi pozitívne z toho hľadiska, že nám chýbajú dôležití hráči zo základnej zostavy pre zranenia, ale samozrejme máme v tíme ďalších hráčov aj dorastencov, ktorí dokážu naskočiť do diania zápasu okamžite.