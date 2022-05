PRÍDTE MEDZI NÁS!

Tento rok sa pobeží Mierový beh /Peace run/ aj cez Levice.

Príďte podporiť bežcov počas viac ako 400 km behu naprieč Slovenskom ! Bežcov privítame v Leviciach na Námestí hrdinov v pondelok 9. mája o 15:30 h; o 16:00 h odchádzajú v doprovode ŠK Atóm do Tlmáč.

Mierový beh je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Toto symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť buď v rámci pripraveného programu pre školy a deti, mestá a obce, alebo ako jednotlivci na trase. S Mierovou pochodňou môžete bežať, alebo ju len na chvíľu podržať a vložiť do nej svoje želanie pre ostatných. Pridáte sa tak k mnohým významným osobnostiam a k miliónom ľudí na celom svete, ktorí držali pochodeň od vzniku Mierového behu v roku 1987.

Medzinárodná trasa povedie pozdĺž rieky Dunaj z Bratislavy do Štúrova a spojí všetky krajiny, ktorými tento veľtok preteká. Na medzinárodnú trasu nadviaže slovenská lokálna vetva, ktorá ďalej pokračuje zo Štúrova do Trenčína a odtiaľ do Čiech a Poľska. Tím Mierového behu odbehne tento rok na Slovensku spolu viac ako 400 km.

Tešíme sa na Vás !