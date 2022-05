Majster neprehral v sezóne dvakrát po sebe

Levice sú po štyroch rokoch opäť na basketbalovom tróne Slovenska.

V sobotu 14. mája sa skončil súťažný ročník 2021/2022 Niké SBL mužov. Stalo sa tak na palubovke športovej hale v Leviciach kde si domáci Patrioti vybojovali proti Pelikánom z Lučenca majstrovský titul.

Levičania teda dosiahli na majstrovský titul a My sme sa za sezónou obzreli s generálnym manažérom aktuálneho majstra Slovenska Ladislavom Garajom.

Kedy a kde sa vlastne začala vaša cesta za majstrovským titulom?

Naša cesta za titulom sa začala zmenou filozofie klubu po sezóne 2018/19, kedy sme sa vydali tou ťažšou, dlhšiu, ale o to krajšou cestou, ktorá bola postavená na silných základoch slovenskej osi družstva, doplnená kvalitnými legionármi.

Systematická práca nie je na Slovensku momentálne príliš populárna, lebo je to beh na dlhú trať a finančne nie je úplne ľahké zvládnuť ju. Ale ako hovorím, konečný výsledok je o to sladší. To, že to minulú sezónu nevyšlo, nás nezlomilo, ba naopak posilnilo. Ani na chvíľu sme nepochybovali o tom, či je to dobrý smer. Išli sme ďalej a vyplatilo sa.