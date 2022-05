Zrekonštruovanú chladiacu vežu v Mochovciach spustili do prevádzky

Vnútro kompletne zbúrali a vybudovali nové, vrátane nosných konštrukcií.

MOCHOVCE. Slovenské elektrárne dnes informovali, že ukončili práce: „Tento štvrtok, 12. mája sme mohli vežu opäť nabehnúť do prevádzky.“

S rekonštrukciou veže číslo 22 začali koncom augusta na vonkajšom plášti.

„Začiatkom októbra bola prvá z rekonštruovaných veží odstavená, voda z nej bola vypustená a začali sa práce vo vnútri,“ konkretizovala vtedy Oľga Baková, hovorkyňa Slovenských elektrární.

S pravidelnou údržbou by mala veža slúžiť do roku 2060, teda do skončenia plánovanej prevádzky elektrárne Mochovce 1 a 2.

Práce vo výškach

“ Výzvou v tomto smere bola aj práca potápačov, ktorí sa koncom októbra ponárali do vtokového objektu, aby zaistili nepriepustnosť hradidiel a následné vypustenie i vyčistenie bazénu od kalov. „ Slovenské elektrárne

Montážne plošiny kopírovali niekoľko týždňov vonkajší plášť. Stavebné partie sa pomocou nich dostali až do 125-metrovej výšky. Toľko veže merajú. Priemer dosahujú cca 85 metrov.

"Každá veža má plochu vnútorného a vonkajšieho plášťa spolu cca 50-tisíc metrov štvorcových, množstvo materiálu náterov bude 50 ton na vnútro a vonkajšok plášťa jednej chladiacej veže," priblížila rozsah projektu.

K rozsiahlym opravám pristúpili elektrárne kvôli stavu betónových konštrukcií a postupnej degradácii vnútornej vostavby.

