Nitriansky kraj sa prepadol na posledné miesto

Nezverejňuje informácie o predaji a prenájmoch majetku, župné noviny patria k najslabším.

REGIÓN. Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, naopak, najhoršie je na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií Nitriansky samosprávny kraj.

Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov (VÚC), ktorý zostavilo Transparency International Slovensko (TIS).

"Nezverejňujú takmer žiadne informácie o predajoch a prenájmoch svojho majetku, v Nitrianskom samosprávnom kraji je úroveň župných novín jedna z najslabších," priblížil na pondelkovej tlačovej konferencii riaditeľ TIS Michal Piško. Nitriansky VÚC ako jediný doteraz nezverejňuje videozáznamy z rokovania zastupiteľstva.

Otvorenosť samospráv merala TIS pomocou 135 indikátorov. Hodnotila napríklad, ako kraje nakladajú s financiami, ako pristupujú k zverejňovaniu informácií o predaji a prenájme svojho majetku či k prerozdeľovaniu dotácií a grantov. Merali tiež mieru účasti verejnosti na rozhodovaní, dopravnú a personálnu politiku, ako aj podniky a organizácie VÚC. Pri zostavovaní rebríčka vychádzali z vyše desiatich zdrojov od webových stránok krajov, cez dotazník zaslaný úradom, krajské médiá až po informácie z portálov Úradu pre verejné obstarávanie či Registra partnerov verejného sektora.

Skóre transparentnosti stúplo vo všetkých krajoch. Z výsledkov vyplýva, že za posledné dva roky sa zlepšil spôsob informovania o krajských firmách a organizáciách prostredníctvom webov samosprávnych krajov vrátane zverejňovania ich výročných správ.

Trenčiansky kraj zvíťazil tretíkrát, získal v hodnotení 80 percent. Na druhom mieste je Košický kraj so 77 percentami a na treťom Banskobystrický kraj so 75 percentami. Nasledujú Prešovský, Bratislavský, Žilinský, Trnavský a na konci je s 58 percentami Nitriansky kraj, ktorý podľa TIS skončil v mnohých oblastiach podpriemerne.

Rebríček zároveň identifikuje aj problematické oblasti. Päť krajov naďalej nezverejňuje informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku. Nezmenilo sa ani to, že iba v troch krajoch si volení predstavitelia stanovili etické pravidlá. TIS tiež upozorňuje, že stále iba tri samosprávne kraje prijímajú zamestnancov už do pozícií referentov výlučne cez výberové konania, zápisnice z nich nezverejňuje polovica krajov. VÚC sa zlepšili v transparentnosti, najlepšie zlepšenie je v oblasti podnikov a organizácií a účasti verejnosti na rozhodovaní.

Piško upozornil, že samosprávy hospodária ročne so sumou 1,8 miliardy eur. Medzi ich kompetencie patria napríklad opravy ciest, sú zriaďovateľmi stredných škôl, viaceré kraje majú aj zdravotnícke a kultúrne zariadenia, na starosti majú tiež prímestskú dopravu. Zároveň poukázal na to, že rebríček nemeria korupciu, iba otvorenosť a kvalitu zverejňovania a nastavenie pravidiel. Vyššia transparentnosť podľa neho teda neznamená nižšiu korupciu. Podrobné informácie zverejnili na stránke samosprava.transparency.sk.