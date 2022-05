O post župana majú záujem už dvaja uchádzači z Levického okresu

Počet záujemcov na predsedu Nitrianskeho kraja sa rozrástol o ďalšieho.

Župný dom v Nitre. (Zdroj: archív MY)

NITRA, LEVICE. Kandidátom strany SaS na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je súčasný primátor Šiah Štefan Gregor. Strana o tom informovala v pondelok na tlačovej konferencii.

Kandidatúru na post predsedu NSK doteraz oficiálne oznámil Daniel Balko, ktorý je kandidátom bloku strán Spolu občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca a ODS občianski demokrati Slovenska. Záujem kandidovať prejavil aj podpredseda NSK a poslanec Národnej rady SR za stranu Smer-SD Marián Kéry. Za Kresťanskodemokratické hnutie sa o post predsedníčky NSK uchádza Martina Holečková (z Levického okresu). O post predsedu NSK sa uchádza aj riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát.

V prípade úspechu v jesenných voľbách sa chce Štefan Gregor venovať zefektívneniu stredného školstva i zlepšeniu dostupnosti zdravotnej ambulantnej starostlivosti v regióne. Sústrediť sa chce aj na zavádzanie integrovanej dopravy v kraji. Podľa jeho slov bude potrebné zlepšiť hospodárenie kraja .

Výber kandidátov do nadchádzajúcich komunálnych a regionálnych volieb berie SaS podľa jej predsedu Richarda Sulíka veľmi vážne. "Aj preto nestaviame kandidátov všade. Štefana Gregora som spoznal v čase, keď bol primátorom mesta Šahy, kde robil takú kvalitnú prácu, že si ho obyvatelia mesta zvolili druhýkrát. Myslím si, že to hovorí veľa o tom, že tento náš kandidát je vhodný na to, aby viedol NSK. Hlavne tu v Nitre, kde predseda kraja dosiahol dôchodkový vek a evidentne tu príde k zmene," uviedol Sulík.

Ten zároveň kandidátovi SaS prisľúbil, že v prípade zvolenia bude mať plnú podporu ministerstva hospodárstva a školstva. "My napríklad momentálne pracujeme na obrovskej investícii, o ktorej snáď budeme môcť čoskoro povedať, že príde do Nitrianskeho kraja. Bavíme sa o 4500 až 5000 pracovných miestach. A pretože je to vec, ktorá má regionálny dosah, tak tam bude veľmi potrebná spolupráca predsedu kraja a ministerstva hospodárstva," dodal Sulík.

