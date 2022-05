Semifinále bolo privysoko

Futsalisti Levíc nestačili vo štvrťfinále na Prievidzu.

Futsalisti Levíc vo štvrťfinále narazili na Prievidzu, ktorá vo dvoch vyrovnaných zápasoch nakoniec zvíťazila 2:0, postúpila do semifinále a Levičania tak skončili pred bránami semifinále. Dá sa ale skonštatovať, že levickí chlapci dosiahli pekný úspech. O sezóne 2021/2022 sme sa porozprávali s jedným z trénerskej dvojice Pavlom Gabašom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste spokojný s uplynulou sezónou?

So sezónou môžem vysloviť celkovo spokojnosť. Vypadnutie vo štvrťfinále s Prievidzou odzrkadľuje realitu, kde sa momentálne výkonnostne nachádzame. Naďalej zapracovávame mladých odchovancov do seniorského mužstva. Riško Bačík si skúsil zahraničnú súťaž a na trénerskom poste sme vystužili rady o Miňa Chudého, ktorý má veľký podiel na tom, ako sme skončili. V konečnom dôsledku nič iné ako spokojnosť vysloviť nemôžem, aj keď som v kútiku duše dúfal v semifinále, to by však musela základná časť dopadnúť lepšie.