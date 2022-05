Domáci titul obhájila, chystá sa na svetový

Levičanka sa stala na majstrovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike aj absolútnou víťazkou.

V sobotu 14. mája sa v Michalovciach konali majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness, na ktorých Levičanka Zuzana Laškaiová – Chmelovicsová obhájila titul majsterky Slovenska, ktorý si drží od roku 2019.

Zuzana súťaží v kategórii Sport model a na šampionáte získala aj absolútne víťazstvo v kategórii žien. Po tomto úspechu sme ju trocha vyspovedali.

Ako náročné bolo pre vás presadiť sa v koknkurencii, ktorá bola na tohtoročných majstrovstvách Slovenska?

Ťažko povedať, pretože do dňa súťaže neviete, s kým súťažiť budete. Od súťaže k súťaži sa snažím poraziť samú seba. Byť stále o kúsok lepšia, ako naposledy.

To je mojim cieľom. Každopádne získať absolútne víťazstvo je niečo neskutočné, pre mňa veľmi motivujúce. Som za to veľmi vďačná, je to pocta.