Ďalšia tragická zrážka osobného auta s kamiónom. Vodič prišiel o život

HORNÉ SEMEROVCE. Ani nie týždeň po nehode, pri ktorej vyhasli dva životy pri Dobogove za Levicami, došlo v okrese k ďalšej vážnej udalosti.

Stret osobného auta a kamiónu sa ani tentoraz nezaobišiel bez tragických následkov. O život prišiel vodič osobného auta.

Dopravní policajti z Levíc boli dnes po piatej ráno vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcou Horné Semerovce a križovatkou Lučina.

Ako informovala Viktória Borloková, nitrianska policajná hovorkyňa, osobné auto Audi išlo smerom na Šahy.

„Vodič vozidla Audi A6 z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do kamióna, ktorého kabína zhorela do tla,“ opísala polícia.

Následkom zrážky 45-ročný vodič audiny utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol.

Okolnosti dopravnej nehody, ako aj príčina a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach.

Na mieste zasahovali hasiči zo Šiah. Uhasili požiar kabíny nákladného auta. „Zakliesnenú osobu vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia,“ informoval HaZZ na sociálnej sieti.

"Vodič kamiónu bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom a pri dopravnej nehode sa nezranil," doplnila V. Borloková.

V krátkom čase ide už o druhú tragickú nehodu v Levickom okrese. Minulú stredu, 1. júna, zahynuli dvaja ľudia v osobnom aute za Levicami. Medzi časťou Dobogov a Géňa dostalo auto šmyk, vyšlo do protismeru a vbehlo pod kamión.

