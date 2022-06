Začína sa obchádzka. Rekonštruovanú križovatku v Leviciach úplne zatvoria

Náhradná trasa vedie pomedzi rodinné domy.

Šéfredaktor - MY Levice

Výstavby okružnej križovatky pri vstupe do Levíc. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Práce na budovaní novej okružnej križovatky pokročili do fázy, keď je potrebná úplná uzávera úseku. Stavebná činnosť je pred bývalým Tabakovým závodom za nadjazdom. Prebieha súbežne s dopravou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Levický okres: Kolobežkára medzi dedinami zrazilo auto Čítajte

Od soboty (11. 6.) odklonia autá na vedľajšie ulice. Trasa medzi rodinnými domami je dlhá približne kilometer.

Článok pokračuje pod video reklamou

Semafory už nestačia

Motoristi sa ešte pamätajú na obchádzku kvôli rekonštrukcii levického nadjazdu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RluwnRmJ-EM

Most uzatvorili v máji 2019 pôvodne na osem mesiacov, práce sa natiahli na viac ako rok a pol. Prvé autá po ňom prešli v decembri 2020. Dovtedy sa do Levíc alebo z mesta smerom do Nitry dalo dostať po obchádzke. Vedená bola po sídliskách.

Vodičov čaká ďalšie predĺženie jazdy. Tentoraz im ale zaberie menej času. Úplne bude zatvorená časť za nadjazdom, v miestach, kde budujú nový kruhový objazd.

V článku sa dočítate aj: Oficiálny čas začiatku a konca obchádzky.

Ulice, na ktoré bude doprava odklonená.

Nový kruháč zvládnu aj nákladné autá s prívesmi. Aké bude mať parametre?

„Počas plánovej uzávierky budú realizované konštrukčné vrstvy vozovky, vrátane asfaltových vrstiev na uzatvorených častiach komunikácie,“ vysvetlil Martin Guzi, hovorca Slovenskej správy ciest, dôvody uzávierky.