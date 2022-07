Čo majú spoločné futbal a žatva? Poctivú prípravu a trochu šťastia

Advertorial

Futbal v Kalnej oslávil neuveriteľných 100 rokov vo veľkom štýle. Na futbalovom štadióne nechýbali slovenské osobnosti kultúry v úlohe hráčov z mužstva Mufuza, krst knihy o kalnianskom futbale, či koncerty. A keďže sa akurát v tom čase začala na poliach žatva, špeciálny program vo farmárskom štýle pre deti priniesla na ihrisko Donau farm Kalná.

„Predpoveď počasia sledujem na mobile každých 10 minút, ale som rád, že dnes to takto vyšlo a mohol som aj počas rozbehnutej práce na poliach osobne prísť podporiť túto skvelú akciu a zapriať kalnianskemu futbalovému klubu ešte veľa rokov a nastrieľaných gólov,“ povedal hneď na úvod Michael Houmann, generálny riaditeľ Donau Agro, ktorý s kolegami z farmy pripravil zábavný program pre deti. S úsmevom sledoval opodiaľ detské súťaže s farmárskou tematikou: deti, ktoré zachraňovali úrodu pred pomyselnou rozbúrenou vodou, triafali repou do vedier, alebo ostošesť hľadali v debničke so zrnom žetóny a vyhrávali farmárske šiltovky, ponožky či model traktora.

Michael Houmann, riaditeľ Donau Agro (vpravo) (zdroj: Donau farm)

Trafiť repu do vedierka nie je také ľahké ako sa zdá. (zdroj: Donau farm)

Pri ozajstnom traktore v areáli štadiónu sa fotili deti s rodičmi. Medzi nadšencami farmárskych strojov a mechanizmov sa našli aj zasvätenci, ktorí na podobnom traktore jazdia v práci, alebo ho aspoň vyskúšali šoférovať. V kabíne sa striedali deti, ktoré sa aj takto zapájali do fotografickej súťaže o farmárske ceny. Pri debničke so zrnom sa pristavil aj niekdajší brankár, ktorý stráženie lopty aktuálne vymenil za stráženie vnučky a podelil sa s nami o pestrú históriu futbalového klubu z pohľadu člena KFC.

Poľnohospodárske stroje majú svojich fanúšikov bez rozdielu veku. (zdroj: Donau farm)

(zdroj: Donau farm)

V ten horúci deň sa oslava futbalovej storočnice vydarila. Slnko ešte aspoň počas dvoch týždňov si prial aj šéf Donau farm Michael Houmann, aby zber úrody na poliach neprerušil. Okrem toho, vraj na zaháňanie dažďa nemajú žiaden špeciálny rituál, iba tanec na privolanie vlahy, ako dodal so smiechom. Prírode nerozkážete, ale ak sa k nej správate šetrne, vráti vám to v úrode. Donau farm pristupuje k poľu - dalo by sa povedať, ako k rovnocennému partnerovi a stará sa oň s úctou a rozumným ekologickým prístupom. A ostáva už len mať trochu šťastia, v tom sa poľnohospodári zhodnú aj s futbalistami.

Tento článok vám prináša Hugo Bach