Po meste jazdili Hmyzolapači, Lemry, Chudé lýtka i Vlasy vo vetre

LEVICE. Rekordný počet zapojených účastníkov, tímov, spoločností i najazdených kilometrov priniesla tohtoročná kampaň Do práce na bicykli v Leviciach.

"Počas júna bicyklovalo v meste do a z práce 307 účastníkov z 24 firiem, spoločností a organizácií z Levíc aj blízkeho okolia," informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

Účastníci vytvorili 90 tímov, ktoré za mesiac najazdili celkovo 49 708,31 kilometra (km), čo predstavuje priemer 161,92 km na jedného účastníka. Mesto Levice sa v celoslovenskej súťaži umiestnilo na 11. mieste zo 105 zúčastnených samospráv.

V rámci Levíc a okolia najviac kilometrov na bicykli najazdili zamestnanci Slovenských elektrární, spolu to bolo 19 652,17 km. Za nimi sa na druhom mieste umiestnili zamestnanci spoločnosti ZF Slovakia s 12 622,83 km. Na treťom mieste s počtom najazdených kilometrov 5854,32 km je spoločnosť Camfil. V počte zapojených tímov a zamestnancov vedie spoločnosť ZF Slovakia s 32 tímami a 104 zúčastnenými zamestnancami.

Účastníci v tomto roku pri výbere názvu svojho tímu popustili uzdu fantázii. "Po Leviciach jazdili Hmyzolapači, Chudé lýtka, Dravé levice, Biele plášte, Pasty na kolesách, Vlasy vo vetre, Lemry aj Šikulky," uviedla Macáková.

Do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sa mesto Levice zapojilo deviatykrát. Súťaž je určená pre tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré v období jedného mesiaca dochádzajú do práce na bicykli a zapisujú si výsledky jázd do registračného systému.