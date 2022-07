Dramatické rozuzlenie šiestej ligy

Čajkovčania nemuseli, ale chceli súťaž vyhrať.

Futbalové mužstvo Čajkova sa stalo víťazom 6. ligy Oblastných majstrovstiev Levice. Zverenci trénera Jána Lepieša mali počas celej sezónu vyrovnanú formu, ich hra mala fazónu a charakter.

Čajkovčania mali síce na začiatku jarnej časti súťaže menšie výkyvy výkonnosti, ale postupne zbierali body a od zápasu k zápasu sa približovali k titulu. V poslednom stretnutí sa pohrali s nervami svojich fanúšikov, ale aj duel s Pohronským Ruskovom zvládli. Na zisk titulu im stačila remíza, ktorá sa napokon aj zrodila. Skúsený tréner Ján Lepieš nám priblížil úspešnú sezónu 2021/2022.

Vaši zverenci sa stali víťazmi Oblastných majstrovstiev Levice. Ste spokojný s ukončeným ročníkom?

Samozrejme. Keď vyhráte súťaž, je to obraz celoročného úsilia a my sme skončili na prvom mieste. Z dlhodobého hľadiska sa titul dostal podľa mňa do správnych rúk. Vyhrali sme zaslúžene, získali najviac bodov a to sa počíta.