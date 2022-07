V Mochovciach sa dnes stretli zástupcovia V4

Slovensko v čele predsedníctva V4 chce otvoriť otázku jadrovej energetiky.

MOCHOVCE. Štátni tajomníci a námestníci ministrov hospodárstva krajín V4 sa dnes stretli v Mochovciach, aby spolu riešili otázku jadrovej energie, taxonómie a novej jadrovej technológie.

Spolu s Karolom Galekom, štátnym tajomníkom ministra hospodárstva (SaS) riešili jadrovú energiu Tomáš Ehler, námestník ministra priemyslu a obchodu z Českej republiky, Adam Guibourgé-Czetwertyński, štátny tajomník ministerstva pre klímu a životné prostredie z Poľska a Daniela Deli, zástupkyňa maďarského štátneho tajomníka ministra pre technológie a priemysel.

Slovensko prevzalo 1. júla predsedníctvo zoskupenia V4 a jednou z otázok, ktoré by chcelo otvoriť a riešiť, je aj jadrová energetika. Uviedol to na tlačovej besede Karol

Galek, ktorý spolu s kolegami z Česka, Poľska a Maďarska vyzdvihli investície do jadrovej energie a plynu.

"Pre Slovensko aj EÚ je dôležité byť energeticky sebestačnými a odpojiť sa od Ruska," skonštatoval Galek, ktorý tiež uviedol, že riešenie existuje a aj sa pomaly realizuje.

Podľa štátneho tajomníka má Slovensko zatiaľ jadrového paliva dosť a nemal by s ním byť problém ani neskôr, pretože sankcie na jeho dovoz z Ruska sa zatiaľ neplánujú a nie je to v pláne ani v blízkej budúcnosti. "To preto, lebo za ročný objem jadrového paliva zaplatíme toľko, čo za dva dni za plyn," vysvetlil Galek, ktorý tiež uviedol, že už nie je ani tlak Rakúska taký veľký na odstavenie našej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

"Keď sa bavíme o jadre, tak okrem nás, Česka, Poľska a Maďarska sa chce naň viac orientovať ďalších 11 krajín EÚ. Je to teda niečo, čo v budúcnosti bude zohrávať veľkú úlohu," dodal štátny tajomník.