Postupujú z tretieho miesta

Najvyššiu okresnú súťaž budú hrať po desiatich rokoch.

Príjemným prekvapením Oblastných majstrovstiev Levice bolo futbalové mužstvo Rybníka, ktoré v súťažnom ročníku 2021/22 obsadilo v 7. lige pekné tretie miesto pod vedením skúseného trénera Ladislava Éhna.

Mužstvo v jarnej časti súťaže podávalo vyrovnané výkony a v konečnom dôsledku mu tieto výsledky zabezpečili, že sa posunulo o poschodie vyššie. V novej sezóne bude mať za súperov Čajkov, Hronské Kosihy, Nová Dedina a ďalšie mužstvá, ktoré preveria silu nováčika v najvyššej súťaži Levického okresu. O úspechu futbalistov Rybníka sme sa porozprávali s Františkom Vyskočilom, ktorý už dlhé roky pôsobí vo futbale v svojej rodnej obci.

Ako hodnotíte súťažný ročník 2021/22 z vášho pohľadu?

Naše mužstvo ide „hore“ z 3. miesta, nakoľko sme dostali ponuku pre doplnenie najvyššej okresnej súťaže na 16 účastníkov. Podarilo sa nám po desiatych rokoch opäť postúpiť do najvyššej okresnej súťaže. V súťažnom ročníku 2012/2013 Rybník vypadol z okresu a sme nesmierne radi, že sa to podarilo. Inak ako veľký úspech to hodnotiť nemôžeme.