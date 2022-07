Oslavovať mohli len druhé miesto

Starý Tekov prišiel o titul podľa svojho trénera už v prvom kole, keď prehral zápas v Čajkove v pomere 4:5 gólom v poslednej minúte stretnutia.

Sśtredený tréner Starého Tekova Peter Najner (zdroj: JJ)

V sezóne 2021/2022 sa o majstrovskom titule v 6. lige Oblastných majstrovstiev Levice rozhodlo v poslednom kole a pokojne môžeme napísať, že aj v posledných minútach zápasu Čajkova s Pohronským Ruskovom, keď domáci vyrovnali z pokutového kopu na 2:2.

Hráči Starého Tekova mohli tak oslavovať „len“ druhé miesto v tabuľke. Obsadili striebornú priečku, napriek tomu v novej sezóne budú hrať v kraji s mužstvami z okresu Komárno a Nové Zámky.

O zhodnotenie sezóny sme požiadali Petra Najnera, trénera Sokola Starý Tekov, ktorý nám veľmi ochotne odpovedal na naše otázky.

Ako hodnotíte 2. miesto v tabuľke, bol to z vášho pohľadu úspešný ročník?

Sezónu 2021/2022 hodnotím ako úspešnú, na taký mladý kolektív, ako je v Starom Tekove. Pred sezónou sme mali cieľ skončiť do 5. miesta v tabuľke, avšak po jesennej časti sme zimovali na peknom treťom mieste. V kabíne sme si povedali, že skúsime ponaháňať prvých dvoch, čo sa nám aj podarilo. Dokonca sme boli chvíľku na prvom mieste a boli sme čiastoční „majstri.“

Takže na jednej strane sme spokojní a na druhej strane nás to trošku mrzí, že sa nám nepodarilo dotiahnuť až do konca úspešnú jarnú časť.