Voda v nádržiach vysychá, ryby v nich uviazli. Rybári na juhu Slovenska prišli s nápadom

Zhotovili prístroj, ktorý má zabezpečiť potrebný kyslík.

REGIÓN. Toto leto je extrémne z pohľadu hladiny vôd, hovoria levickí rybári. Vo všetkých nádržiach, ktoré spravujú, klesla aj o vyše metra. Uviazli v nich tony rýb.

Chýbajúci kyslík im dodávajú cez prístroj, ktorý zhotovili vlastnoručne. Využíva batérie a slnečnú energiu. Úspešne ho testujú v nádrži, ktorá je na tom najhoršie, vo Veľkom Ďure. Jej prítok úplne vyschol.

Kvôli vysokej teplote vody museli opakovane prestať s kŕmením.

Vyparila sa

“ V minulosti nebol problém s prítokom, zo sinicami, s vodnými rastlinami a usadeným bahnom. Dnes každodenne bojujeme o záchranu rýb vo vodných tokoch. Či už na tečúcom toku Hrona, alebo na stojatých vodách. „ Attila Hamran, SRZ Levice​​​​

Vodné nádrže Bátovce, Veľký Ďur, Devičany, Drženice či štrkovisko Mýtne Ludany - vo všetkých je veľmi nízky stav vodnej hladiny.

„V chovnom revíri Veľký Ďur je to najhoršie. Hladina klesla o viac ako 1,5 metra,“ hovorí Attila Hamran, tajomník Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Levice.

Ako ďalej opisuje, pri prítoku, kde bývala metrová voda, teraz nie je žiadna: „Ryby sa presunuli do najhlbšej vody pri stavidle, kde je momentálne 1,5-metrová hladina.“

„Počas leta sú obrovské odpary z vody, nič nepriteká. Potôčik, ktorý napája vodnú nádrž, je úplne suchý,“ naznačuje dôvody.

Rybári tu chovajú kapry a zubáče, ktoré potrebujú hlbšiu vodu.

Kyslík je na kritickej úrovni

Na každoročné problémy s nedostatkom kyslíka vo vode, ktorý spôsoboval úhyn rýb, mysleli už v zime.

„Začiatkom roka sme do vody začali aplikovať baktérie, ktoré udržujú kyslík vo vode a to tak, že požierajú usadené organické sedimenty,“ hovorí Hamran.

Pravidelne nadránom chodia merať kyslík vo vode. Hamran dodáva, že cez deň je ho dostatok, pretože voda má sinice, ktoré kyslík vyrábajú. V noci naopak sinice spotrebúvajú kyslík, čo je už pre ryby problém.

„Nadránom sme namerali len 0,6 miligramu na liter kyslíka, čo je kritická hodnota. Obsah kyslíka by mal byť päť až sedem miligramov na liter. Bolo nutné aj rozsypávať granulovaný perkarbonát sodný - to je granulovaný kyslík, ktorý je akousi prvou pomocou pre ryby, okamžite dodáva kyslík do vody,“ naznačuje opatrenia, ku ktorým museli v týchto dňoch pristúpiť.