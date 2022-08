Kandidátov do samosprávy sme sa opýtali, ...

Na otázky odpovedá a voličom sa predstaví Vladimír Ambruš kandidát na poslanca v Leviciach.

Volám sa Vladimír Ambruš a kandidujem na poslanca do MsZ v Leviciach. Profesne sa živím ako projektant. Konkrétnejšie ako projektant elektrických zariadení.

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať do MsZ v Leviciach?

V Leviciach som sa narodil, prežil svoje detstvo, navštevoval základnú a neskôr strednú školu, a Levice som neopustil ani po ukončení vysokej školy. Som Človek, ktorý má svoje korene silno späté s Levicami a tu sa cítim doma. A to je aj dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať do MsZ v Leviciach.

Dnes mám 32 rokov a veci okolo seba vnímam už zodpovednejšie, uvedomujúc si dôležitosť a vplyv prostredia v ktorom žijeme a vyrastajú ďalšie generácie.

V čom vnímate slabinu mesta a ako ju chcete vylepšiť?

Oblastí v ktorých mesto zaostáva je z môjho pohľadu viacej. Môžem spomenúť napríklad oblasť kultúry aj keď môžeme vidieť, že mesto začalo robiť aj pod vedením novej riaditeľky MsKS kroky k lepšiemu. Avšak z môjho pohľadu musí mesto zabezpečiť svojim občanom v prvom rade bezpečnosť a to hlavne na cestách pre tých najzraniteľnejších a to chodcov a cyklistov. V meste mame napríklad niekoľko veľmi kritických priechodov pre chodcov, hlavne na cestách kde vedu dva pruhy jedným smerom. Riešením by mohlo byt vybudovanie inteligentnej svetelnej signalizácie pre priechody pre chodcov, kde by bol dômyselný systém, ktorý by indikoval chodcu vstupujúceho na priechod a signalizáciou dal vodičom o ňom vedieť.

Populácia starne, ako sa môže o seniorov postarať mesto?

Otázka seniorov, je oblasť kde si myslím že mesto môže spraviť niekoľko veci tak, aby sa našim seniorom žilo v Leviciach ľahšie. A myslím že netreba vymýšľať už dávno vymyslené, stačí sa inšpirovať mestami, kde pomoc seniorom v rôznych smeroch funguje. Navyše dnes, v dobe rapídneho zdražovania si myslím že pomoc našim seniorom je o to dôležitejšia. Viem si predstaviť diskusiu väčšej úľavy z dani nehnuteľnosti, za psa, komunál. Ďalšou možnosťou je “karta seniora”, vďaka ktorej by mohli držitelia karty využívať rôzne zľavy, napríklad na kultúrne podujatia v našom meste, zľavu na využívanie taxi služieb a podobne. Možnosti je si myslím viac, najdôležitejšie je začať a hľadať spôsob.

