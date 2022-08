Pýtali sme sa aj kandidátky do nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Martiny Jarošovej Gašparovej

Mgr. Martina Jarošová Gašparová je kandidátkou na poslankyňu do NSK.

Čo bolo impulzom pre Vaše kandidovanie?

Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodla kandidovať za poslankyňu do nitrianskeho samosprávneho kraja, pretože stále cítim potrebu pomáhať tejto spoločnosti, nášmu kraju a predovšetkým ľuďom, ktorí v ňom žijú, pracujú a tvoria hodnoty pre ďalšie generácie.

V čom vnímate slabinu kraja a ako ju chcete vylepšiť?

Nitriansky samosprávny kraj je už dlhodobo na konci rebríčka úspešného ponímania z pohľadu ľudí. Mám pocit, že sa riadi heslom: „ Nič neurobím, nič nepokazím“. A je čas to zmeniť. Využiť potenciál vo všetkých oblastiach, ktoré si už doslova pýtajú zmenu.

Oblasťou, ktorej by som venovala pozornosť je určite aplikovanie sociálnej ekonomiky do samotného fungovania kraja založením krajského registrovaného sociálneho podniku, ktorý by integroval znevýhodnených i zraniteľných ľudí, ale aj by realizoval služby, ktoré sú v súčasnom vedení kraja vysoko nadhodnotené. Ušetrené zdroje by sa použili na rozvoj a pomoc ľuďom, ktorí to najviac v týchto časoch potrebujú.

Rovnako oblasť cestovného ruchu je v našom kraji v plienkach, málo sa hovorí o našom bohatstve v termálnych prameňoch o zvykoch, tradíciách o našich osobnostiach v regiónoch a pod.

Čo je podľa vás zabehnuté v kraji dobre a meniť to netreba?

Nitriansky samosprávny kraj z môjho pohľadu je zabehnutý veľmi dobre v práci so seniormi, športovými klubmi a spoločenskými organizáciami, ale aj tu vidno že si to pýta novú dynamiku a hlavne zmodernizovanie.

Populácia starne, ako sa môže o seniorov postarať mesto?

Starneme, a malo by byť aj prioritou kraja sa dôstojne postarať o našich rodičov, starých rodičov. Každý jeden z nich si zaslúži, aby prežíval svoju jeseň života na úrovni. Najdôležitejšia je dostupná zdravotná starostlivosť, cestovanie v meste a rovnako aj oddych a kultúrne vyžitie.

