V Kalnej sa vrátili k starým spôsobom obrábania pôdy a hovoria: Funguje to!

Slovensko trápi sucho a s tým spojené riziko nedostatku pitnej vody či úrody na poliach.

Farmári z Kalnej vytiahli do boja so suchom staronovú metódu strip till, vysádzanie v pásoch. (Zdroj: Ilustračné foto Shutterstock)

Kým experti upozorňujú na nutnosť robiť vodozádržné opatrenia, poľnohospodári z Donau farm sa už do toho pustili v praxi. Obnovená metóda strip till im pomáha zadržiavať vlahu a chrániť tak úrodu pred suchom.

Rastliny sú podľa agronóma pod obrovským stresom

Najhoršie sucho, aké tu za ostatné roky bolo, potvrdzujú nielen vodohospodári a meteorológovia, ale aj poľnohospodári, ktorí hovoria, že takto - aj o dva či tri týždne skôr, úrodu ešte nikdy nezberali. „Polia jednoznačne trpia suchom a nedostatkom vlahy. Deficit zrážok sa zvyšuje, od jesene minulého roka nám chýba 200 až 250 milimetrov dažďových zrážok,“ potvrdzuje realitu Erik Ivanič, agronóm Donau farm, ktorá v levickom regióne obrába 4 500 hektárov pôdy. Vysvetľuje, že sucho v kombinácii s vysokými teplotami a silnými vetrom spôsobujú rastlinám obrovské stresy. Rastliny sa prirodzene bránia tak, že sa snažia čím skôr dozrieť, no vo výsledku začínajú rýchlejšie usychať.

K udržateľnému obrábaniu pôdy patrí aj nechávanie pozberových zvyškov, brániacich odparovaniu vlahy (zdroj: Donau farm)

Pôda obrábaná klasickým spôsobom je viditeľne suchšia. (zdroj: Donau farm)

Extrémne výkyvy počasia ich motivujú

Úrode nepomáhajú ani krátke nárazové dažde, ktoré nestihnú vsiaknuť. Farmári v médiách ukazujú tvrdú, popraskanú pôdu, po ktorej všetok dážď odtečie z poľa preč. Doplácame na metódy, ktoré tu prežili z čias socializmu, kedy sa zoštátnené polia sceľovali do veľkých plôch a polia sa odvodňovali v záujme čo najvyššieho výnosu. V Donau farm sa však už dávnejšie rozhodli radikálne zmeniť prístup k pôde, ktorú vnímajú ako rovnocenného „partnera“ pri pestovaní plodín. „Extrémne výkyvy počasia nás ešte viac motivujú k využívaniu pôdoochranných technológií, ktoré umožňujú zadržiavať vlahu a prirodzene zabraňujú odparovaniu vlahy z pôdy,“ vysvetľuje agronóm Ivanič.

Vľavo je kukurica obrobená metódou strip till, stále si drží zelenú farbu. Vpravo kukurica sadená klasickou metódou. (zdroj: Donau farm)

Oprášená metóda strip till

V Donau farm sa suchu na poliach snažia zabrániť rôznymi spôsobmi, napríklad vysievaním medziplodín pred hlavnou plodinou, ale najviac sa osvedčilo obrábanie pôdy v pásoch, ako to kedysi robili gazdovia na svojich poliach. Dnes sa tento postup nazýva strip till a pomocou najnovších technológií a GPS navigácie sa dá robiť s presnosťou na centimetre. „Takýmto udržateľným spôsobom obrobíme len 20 % pôdy v pásoch a zvyšok poľa necháme tak. Vďaka tomu znižujeme prejazdy po poli, redukujeme eróziu a poľu umožňujeme zadržiavať vlahu v medziriadkoch,“ hovorí Erik Ivanič. Porasty, ktoré boli tento rok takto zasiate, sú vraj viditeľne v lepšej kondícii a so suchom sa vyrovnávajú lepšie.

Udržateľné farmárčenie v praxi - sejba repky ozimnej na poliach Donau farm. (zdroj: Donau farm)

Strip till, ale aj ďalšia metóda no till - obrábanie pôdy bez hĺbkového kyprenia, sú pre Donau farm dlhodobým procesom. No už teraz môže generálny riaditeľ Donau Agro, Michael Houmann tvrdiť, že tieto pôdoochranné technológie sa ukazujú ako správna cesta. „Kolegom farmárom odkazujem: naozaj to funguje!“