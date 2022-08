V rozhovore sa predstavil a na otázky odpovedal kandidát na poslanca MsZ v Leviciach Milan Sulyan.

Pozreli sme sa na kultúru, turizmus, infláciu i stúpajúce ceny energií.

Čo by ste voličom o sebe prezradili?

Volám sa Milan Sulyan, narodil som sa v roku 1984, bývam na sídlisku Vinohrady. Vinohrady sa stali mojim domovom, miestom kde som prežil svoje celé detstvo a vychovávam tu so svojou manželkou tri deti.

Mojim štvrtým dieťaťom je firma, v ktorej podnikám v oblasti špedície a nákladnej dopravy so sídlom v Leviciach. Levice som od malička miloval a milujem dodnes. Majú svoje čaro mesta, akurát veľkého na pekný život s ľuďmi, ktorých poznáme osobne, ako aj s ľudmi ktorých poznáme z videnia a s pocitom, že si nie sme úplne cudzí aj keď sa nepoznáme. Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca do MsZ a urobiť toto mesto o niečo lepším, plnohodnotnejším pre život pre všetky generácie.

Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?

Táto otázka je veľmi chúlostivá záležitosť, nakoľko pri skloňovaní slova ,,šetrenie“ sa ľudom vybavujú vždy zlé, nepríjemné scenáre o čo by mohli prísť, čoho sa budú musieť vzdať či obetovať. No v tomto prípade hovoríme o šetrení mesta, čo je pre niektorých taktiež nočná mora, nakoľko mestá či obce často krát bojujú už aj tak s našponovaným rozpočtom. Aj napriek tomu miesto na šetrenie sa viacmenej vždy nájsť dá, ale rozumne. Ja osobne som vždy fungovanie štátu, miest a obcí vnímal ako fungovanie firiem. Keď chce firma ušetriť, musí sa k svojim financiám stavať zodpovedne a hľadať riešenia kde ich nájsť. Cestou je inovácia, optimalizácia a zavádzanie nových efektívnejších procesov do systému. Za riešením energií a ich šetrením stojí INOVÁCIA, pretože inovácia sa rovná v dlhšom časovom horizonte menšia spotreba.

Čo je podľa Vás v meste dobré a netreba to meniť?

Z môjho pohľadu sa mesto snaží zlepšovať kultúru a turizmus. Vidíme to v obnove Synagógy, rekreačného strediska Margita - Ilona, ktoré zažíva postupný progres, ale zase musím povedať, že je stále čo zlepšovať. Mesto sa snaží zlepšovať kultúrne podujatia aj po kvalitatívnej, aj po kvantitatívnej úrovni.

Taktiež sa snaží mesto vychádzať v ústrety novým projektom, ktoré prichádzajú od veľmi schopných mladých ľudí, ktorým taktiež na našom meste záleží, viď. park pohybu Vinohrady. Mesto venuje pozornosť sociálnej vybavenosti sídlisk - výstavba nových ihrísk, nákupnej zóny. Snaží sa poskytovať priestor novým investorom pre tvorbu pracovných príležitostí, či už v hnedom alebo zelenom priemyselnom parku. Ale rovnako vidím priestor na to, aby sa naše mesto viac zmodernizovalo a chytilo nový dych s novými nápadmi, ľuďmi a príležitosťami.

Som rád, že som dostal priestor sa k týmto otázkam vyjadriť a vopred ďakujem za priazeň všetkým voličom.

