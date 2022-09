Svoj pohľad na samosprávny kraj nám priblížil kandidát na poslanca NSK a starostu obce Tehla, Ing. Tibor Taldík

Môže sociálne podnikanie na úrovni samosprávneho kraja zlepšiť život jeho obyvateľov?!

Čo pre Vás znamená nitriansky kraj?

Nitriansky kraj pre mňa znamená DOMOV. Je to miesto, kde žijem, pracujem, milujem a po náročnom dni sa tam chcem vrátiť. Je to miesto, kde si prajem aby žili a vyrastali naše deti a naši rodičia aby si tam užili zaslúžený dôchodok. Som starostom malej obce Tehla, ktorá leží na hranici nitrianskeho a levického okresu. Ako starosta si plne uvedomujem, že ak chce obec prosperovať a fungovať, tak každá jedna jej časť musí byť do procesov zapojená v istom podiele. Každá jedna inštitúcia, každé jedno sociálne zariadenie, no hlavne každý jeden občan. Iba takto môžeme vytvárať pestrú a jedinečnú mozaiku, ktorá nám poskytne pocit spolupatričnosti a pocit domova. Toto platí nie len v obciach ale aj v regiónoch, krajoch a v konečnom dôsledku v celej krajine.

Ako v súčasnosti vnímate fungovanie Nitrianskeho samosprávneho kraja?

Nitriansky samosprávny kraj podľa mňa nie je až tak zle nastavený. Je priemerný. Z môjho pohľadu mi však prídu mnohé procesy pomalé a niekedy príliš byrokratické, a to aj smerom k obciam. Myslím si, že by sme mali pružnejšie reflektovať na aktuálne situácie a dobré nápady neodkladať do šuplíka ale skôr hľadať možnosti a spôsoby ako ich realizovať. Ak chceme občanom ponúknuť pocit hrdosti na svoj kraj, mali by sme sa dokázať lepšie predať a viac sa zviditeľniť aj v rámci celej republiky.

Ako by ste chceli zlepšiť život v nitrianskom kraji?

Mojim hlavným cieľom je rozvoj všetkých obcí a miest na území Nitrianskeho kraja. Ako jeden z dôležitých rozvojových nástrojov regiónu vnímam sociálne podnikanie. V našej obci sme rozbehli sociálny podnik, ktorý dáva prácu ľuďom s rôznymi znevýhodneniami a výsledky ich práce sú hmatateľné a prinášajú prospech aj okoliu. Táto oblasť je v rámci samosprávneho kraja len okrajová, ba by som povedal že skoro žiadna. Mojím cieľom je vytvoriť sociálny podnik, ktorého zriaďovateľom bude práve Nitriansky samosprávny kraj a ktorého úlohou bude zabezpečiť potrebné služby pre obce a mestá a pre jej občanov. Tento podnik by mohol poskytovať služby ako údržbu zelene či zimnú údržbu, a to najmä pre obce s menším počtom obyvateľov, ktoré si nemôžu dovoliť niekoho na tieto činnosti zamestnať. Takto podporíme zamestnanosť v kraji, zlepšíme životnú úroveň obyvateľov aj menších obcí a v neposlednom rade zvýšime pozitívny sociálny vplyv. Nitriansky kraj má obrovský potenciál a je len na nás ako sa ho rozhodneme využiť. Som Tibor Taldík a kandidujem za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja za okres Levice. Spoločne s kandidátmi za stranu Hlas – sociálna demokracia chceme využiť potenciál nášho kraja naplno v prospech jeho obyvateľov.

