Otázky sme položili aj kandidátovi na poslanca MsZ v Leviciach, PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD., DiS.

Rozobrali sme zefektívnenie trávenia voľného času mládeže, sociálnu pomoc nie len pre dôchodcov ale i tvorbu a udržateľnosť pracovných miest.

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať do MsZ v Leviciach?

V Leviciach som prežil svoje detstvo, navštevoval základnú a neskôr strednú školu a Levice som neopustil ani po ukončení vysokej školy. Som človek, ktorý má rád toto mesto, nikdy som neuvažoval, žeby som sa napríklad odsťahoval ani nič podobné. K mestu Levice ma viaže veľa pekných spomienok, najmä k detstvu, kamarátom. Profesne som zameraný na sociálnu oblasť. V mnohých prípadoch sme často svedkami toho, že práve sociálna oblasť je na konci rebríčka, čo sa týka akejkoľvek pomoci jednotlivým cieľovým skupinám odkázaných obyvateľov na mestskej a regionálnej úrovni. A to je aj dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať do MsZ v Leviciach.

Mám 38 rokov, mám bohatú prax v sociálnej sfére, vo svojej praxi som riešil rôzne problémy ľudí, na rôznych pracovných pozíciách. Aj preto verím, žeby som mohol byť prínosom pre mesto Levice, spolupodieľať sa na rozhodnutiach, ktoré v konečnom dôsledku v pozitívnom zmysle ovplyvnia život aj tých ľudí, ktorí sú odkázaní na akýkoľvek druh sociálnej pomoci.

V čom vnímate slabinu mesta a ako ju chcete vylepšiť?

Slabinu mesta vidím v niekoľkých bodoch. Určite je to už mnou spomínaná sociálna oblasť. Keď mám byť konkrétny, určite väčšiu pozornosť by si zaslúžili seniori. Je potrebné riešiť roky pretrvávajúci problém, aby senior, ktorý má byť umiestnený do zariadenia sociálnych služieb, nemusel čakať dlhé obdobie v poradovníku, kým na neho príde vôbec rad. Riešením by bolo vytvorenie ďalšieho zariadenia, napríklad denný stacionár, kde by mohli seniori dôstojne prežiť jeseň svojho života. Ide o ľudí, ktorí poctivo odvádzali dane celý život, podľa najlepšieho vedomia a svedomia vychovávali svoje deti – našu generáciu, a aj preto si zaslúžia pozornosť. Oblastí v ktorých mesto zaostáva je z môjho pohľadu viacej. Ako človek z praxe, ktorý sa zameriava profesne tiež na deti a mládež vidím rezervu v možnostiach efektívneho využívania voľného času. Určité možnosti v meste máme, je však potreba prísť s väčšou ponukou a samozrejme takou zároveň, ktorá bude mať oveľa väčší záber. Vytvorenie podmienok na efektívne trávenie voľného času pre deti a mládež vnímam aj z pohľadu eliminácie sociálno – patologických javov v meste.

Čo je podľa vás zabehnuté v meste dobre a meniť to netreba?

Pozitívne vnímam snahu mesta o podporu športu ako takého, športových klubov. V našom meste v ostatnom období napreduje starostlivosť o sídliská po sociálnej stránke. Budujú sa ihriská, kde môžu rodičia s deťmi tráviť čas, taktiež za plus považujem osadzovanie lavičiek na sídliskách, pri činžiakoch, kde nie len seniori si môžu posedieť na čerstvom vzduchu.

Dôležitým faktorom rozvoja obcí a miest sú obyvatelia. Ako chcete zabezpečiť, aby mladí ľudia, rodiny neodchádzali do iných obcí či miest?

Určite kľúčovým faktorom sú pracovné miesta, ich vytváranie a udržateľnosť. Ide o záležitosť, ktorú nemožno celkom oddeliť od štátnej politiky, pretože všetko so všetkým súvisí. Nejde len vytváranie pracovných príležitostí, ale o adekvátnu mzdu za vykonanú prácu.

Populácia starne, ako sa môže o seniorov postarať mesto?

Otázka seniorov, je veľmi dôležitá a aktuálna. Okrem toho, že už vyššie som pomenoval jeden z kľúčových problémov, ktorý sa týka seniorov, určite by sa do povedomia mala viac dostať tzv. Opatrovateľská služba. Poskytuje sa v domácom prostredí, je určená seniorom, ktorí si z nízkeho dôchodku nemôžu dovoliť platiť služby, ktoré poskytujú zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, alebo je určená pre seniorov, ktorí nechcú ísť do takéhoto zariadenia, ale na druhej strane si ich zdravotný stav opatrovanie a pomoc vyžaduje a v neposlednom rade ide o seniorov, ktorí už potrebujú neodkladnú starostlivosť ale v dôsledku kapacít v zariadení musia ešte čakať.

Je potrebné dať opatrovateľskú službu do väčšieho povedomia obyvateľov, motivovať ľudí, aby si spravili potrebný opatrovateľský kurz a čo je veľmi dôležité, ponúknuť za toto poslanie takú plácu, aby opatrovateľky neodchádzali opatrovať radšej do zahraničia. Zo strany mesta v súvislosti s opatrovateľskou službou by som riešil otázku, vyplývajúcu priamo z praxe a síce, aby senior mal zabezpečenú starostlivosť v domácom prostredí v najlepšom prípade nonstop, prípadne na 15 – 16 hodín denne po dobu, kým nepôjde spať. V súčasnosti sa starostlivosť poskytuje 8 hodín väčšinou od 7.30 do 15. 30, čo považujem za nepostačujúce. Po 15.30 by mali starostlivosť prevziať príbuzní odkázaného seniora, čo sa ale nie vždy uskutoční.

Vopred ďakujem za každý hlas.

Objednávateľ: PhDr. Radoslav Tóth, PhD., DiS., kandidát do MZ – mesto Levice

