Levičania sú odstavení od teplej vody: Oznámenia o odstávke sú podľa nich nepresné alebo žiadne

Potrubia boli za svojou životnosťou. Hrozila havária či únik vody.

Šéfredaktor - MY Levice

LEVICE. Od jari postupne rozkopali viaceré lokality v meste. Obyvatelia bytových domov sa ponosujú, sú bez teplej vody.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývanie začína byť drahšie. Domácnostiam v Leviciach doručujú rozpisy, priplatia si desiatky eur Čítajte

Dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody sa pustil do najväčšej investičnej akcie za ostatné roky. Dokopy vymení cez dva kilometre rozvodov centrálneho zásobovania teplom, vrátane prípojok. Preinvestuje vyše dvoch miliónov eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia sa pýtajú: Stihnú to?

Obyvatelia najväčšieho levického sídliska Rybníky, a aj v okolí úradu práce, sa už obávajú otočiť kohútikom teplej vody.

„Už mesiac sme bez teplej vody,“ zhodli sa Levičanky z Dopravnej ulice. Pridali sa aj ďalší z neďalekej ulice Na lúkach či Ku Bratke.

Chápu, že rozvody je potrebné vymeniť. Oznámenia o odstávke sú podľa nich nepresné, s oneskorením, niekedy vôbec.

„Je to už pridlho a v nedohľadne,“ konštatovala obyvateľka Levíca.

Nadpis šedého boxu Aké je vysvetlenie spoločnosti k výpadkom v dodávke teplej vody.

Potrubie bolo za svojou životnosťou. Prípadnú haváriu by užívatelia bytov poriadne pocítili.

Začiatok vykurovacej sezóny sa blíži. Aký bude v levických domácnostiach?

Dokedy majú byť práce hotové a na čo sa dodávateľ tepla pripravuje v blízkej budúcnosti.

Výpadky teplej vody brali obyvatelia dotknutých lokalít s humorom, boli horúce dni.

S príchodom septembra sa pýtajú, dokedy budú práce trvať a či ich robotníci stihnú do začiatku vykurovacej sezóny. Pri prácach ich vídajú aj do večerných hodín, od pondelka do nedeľa, aj počas sviatkov.

Idú do finále

Podľa Svetozára Krnáča, riaditeľa spoločnosti Veolia Energia Levice, prebieha výmena tepelných rozvodov v zmysle harmonogramov na jednotlivé úseky.

„Po technologickej stránke sú práce už ukončené a momentálne sa vykonávajú stavebné úpravy pred zásypom a finálnou úpravou terénu,“ približuje aktuálne práce.

Rozsiahlu výmenu horúcovodných rozvodov začali na jar. Do zeme uložia dokopy 2150 metrov.